Цена на нефть WTI рекордно снизилась: какие могут быть последствия

Не стоит недооценивать влияние коронавируса на промышленные рынки. Так, в начале этой недели цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) стремительно снизилась, достигнув 50 долларов за баррель.

Это очень низкий показатель для американского эталона, отметили в Forbes. Последний раз цена WTI опускалась ниже 50 долларов в конце 2018 и в начале 2019 года. Кроме этих периодов, стоимость нефти была такой низкой в сентябре 2017 года.

Как известно, коронавирус обвалил фондовый рынок Китая. Открытие бирж после 10-дневных выходных из-за вспышки эпидемии сопровождалось снижением основных индексов до 8%. В результате снизились цены на нефть Brent. Аналитики прогнозировали падение стоимости ископаемого до 50 долларов за баррель.

Нынешняя обеспокоенность рынка заключается в том, что происходит стремительное падение цены нефти WTI. Аналитики отмечают, что это только начало, ситуация может ухудшиться. Если экономика Китая и мира в целом и дальше будет замедляться из-за коронавирус, то цена на нефть, вероятно, упадет еще больше. В конце концов, Китай является крупнейшим в мире импортером этого ресурса: в декабря 2019 году страна получала 10,78 баррелей в день.

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Цены на нефть WTI: кому важно следить за изменениями

Прежде всего производителям нефти: ведущим международным нефтяные компаниям (Exxon и Chevron) и даже локальным предприятиям.

Специалистам нефтяной промышленности и отраслей, связанных с потреблением нефтепродуктов — водителям грузовых автомобилей, сварщикам, работникам ресторанов вблизи нефтяных месторождений.

водителям грузовых автомобилей, сварщикам, работникам ресторанов вблизи нефтяных месторождений. Финансистам и инвесторам, которые вкладывают средства в нефтяную отрасль. Ведь в результате снижения цены на нефть, их прибыль тоже сократится.

Авиакомпаниям, потому что они могут покупать реактивное топливо по низким ценам.

Властям отдельных штатов, которые получают средства в бюджет частично благодаря вычету налогов с компаний, занимающихся добычей и продажей нефти. В частности, сюда можно отнести: Аляску, Вайоминг, Техас, Нью-Мексико, Оклахому, Северную Дакоту. Уменьшение цены на нефть, соответственно, снизит объем поступлений в бюджет.

Предприятиям, которые заключают контракты на перевозку товаров по всей стране. Часто именно они "охотятся" за низкими ценами на топливо.

West Texas Intermediate (WTI) — что это?

Марка нефти, добываемой в Западном Техасе (США). Ее стоимость еще используется как один из показателей мировых цен на ископаемое. Также нефть WTI принадлежит к элитным сортам. Фьючерсы на WTI торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.