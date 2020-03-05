Цена на золото снизилась в условиях роста мировых фондовых рынков

Цены на золото на азиатском рынке снизились в четверг, 5 марта. Это произошло после сообщения Международного валютного фонда (МВФ) о предоставлении 50 млрд долларов финансовой помощи странам, пострадавшим от коронавируса.

Апрельские фьючерсы на золото снизились на 0,2% до 1640,55 доллара за унцию, сообщает Investing.com.

Читайте также: Цены на нефть: стоимость Brent и WTI резко увеличилась перед заседанием ОПЕК

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что помощь, размер которой составляет 50 млрд долларов, предназначена для бедных государств и развивающихся стран.

Палата представителей Конгресса США также приняла законопроект о предоставлении 8,3 млрд долларов для борьбы с последствиями коронавируса.

До сегодняшнего падения, во вторник, 3 марта, стоимость золота выросла на 3%. Это произошло после снижения базовой процентной ставки Федеральным резервом США. Стоит отметить, что после решения Федрезерва фондовый рынок США обвалился, однако цена золота действительно повысилась, как и цены на акции в Европе.



Интересно: Акции крупнейших банков США упали из-за снижения учетной ставки Федрезервом

В Соединенных Штатах работа в секторе услуг стала пользоваться еще большим спросом. Как указано, этот фактор тоже может повлиять на стоимость драгоценного металла. В частности, на американском частном рынке труда создано более 183 тыс. рабочих мест, что увеличило давление на цену золота.