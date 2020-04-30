Цена нефти Brent выросла сразу на 10%: обзор ситуации на рынке и прогнозы аналитиков

В четверг, 30 апреля, цены на нефть эталонных марок резко поднялись. Во время прошлой сессии торгов стоимость сырья возобновила рост после многодневного падения накануне.

Опасения инвесторов ослабли, пишет Лига.Бизнес с ссылкой на иностранные СМИ. На их настроения влияет тот факт, что нефтехранилища в США не столь заполнены, как ранее прогнозировали. Также инвесторы надеются на восстановление спроса на нефть, так как некоторые страны ослабляют карантин.

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В результате фьючерсы на нефть WTI выросли на 14,3% (2,15 доллара), достигнув 17,21 доллара за баррель. Нефть марки Brent поднялась в цене сразу на 10,3% (2,33 доллара) – до 24,87 доллара за баррель.

К слову, сегодня истекает срок действия июньского фьючерсного контракта Brent. В начале сессии торгов цена нефти этой марки достигла максимума – 24,91 доллара за баррель.

По состоянию на 8:25 по киевскому времени четверга, 30 апреля, Brent торговалась по 26,17 доллара, а WTI – по 17,07 доллара.

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Последние изменения на рынке нефти и комментарии аналитиков

Аналитики не спешат утверждать о стабильности на рынке нефти, называя его все же таким волатильным. Однако, по их мнению, вероятно, он начинает восстанавливать рост.

Я думаю, что мы ближе к цене для WTI от 15 до 20 долларов,

– отметил главный стратег по рынкам CMC Markets and Stockbroking в Сиднее Майкл Маккарти.

По данным Управления энергетической информации США, на прошлой неделе запасы нефти в стране выросли на 9 млн баррелей и составили 527,6 млн баррелей. Эти объемы оказались значительно меньше, чем ожидалось ранее. В частности, на рынке предполагали, что они поднимутся еще на 10,6 млн баррелей.

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Запасы бензина в США тоже снизились, опустившись на 3,7 млн баррелей от рекордных максимумов на прошлой неделе. Незначительное повышение спроса на топливо привело к восстановлению производства нефтеперерабатывающих заводов.

Если мы увидим продолжение такой тенденции в ближайшие недели, это может указывать на то, что худшее может быть позади,

– говорит председатель ING по стратегии сырьевых товаров Уоррен Паттерсон.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена опубликовать план помощи нефтяным компаниям страны. По словам министра финансов Стивена Мнучина, согласно этому плану предполагается пополнение уже имеющихся национальных резервов нефти дополнительными баррелями с сырьем.

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Как менялись цены на нефть в течение недели:

В среду, 29 апреля, нефть марки WTI выросла на 15,7% – до 14,29 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть Brent в этот день поднялись на 4%, достигнув 21,28 доллара за баррель.

Во вторник, 28 апреля, утром WTI подешевела на 12% – до 11,19 доллара за баррель, а стоимость Brent даже не превышала 20 долларов за баррель. Инвесторы хотели как можно скорее избавиться от контрактов на фоне усиленного перепроизводства сырья.

По прогнозам ОПЕК, цены на нефть вырастут до 40 долларов за баррель во втором полугодии 2020 года.