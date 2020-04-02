Центральные банки мира продали более 100 млрд долларов в гособлигациях США

Центральные банки во всем мире массово покупали казначейские облигации США в течение марта. Это привело к снижению доходности государственных ценных бумаг.

За три недели, которые закончились 25 марта, иностранные финансовые учреждения продали более 100 млрд долларов в казначейских нотах, пишет Markets Insider.

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Период завершился еще до того, как Федеральная резервная система (ФРС) США открыла новое соглашение о репо, предоставив зарубежным центральным банкам альтернативный метод разгрузки Казначейства.

Казначейские ноты – это разновидность рыночных государственных бумаг.

Стороны рассчитывались нотами, присоединившись к другим продавцам финансовых инструментов, чтобы увеличить наличные резервы на фоне резкого спада экономической активности. Меньшие азиатские страны и государства, чья экономика ориентирована на нефть, в основном продавали долговые обязательства США. Транзакции иностранных центробанков были сконцентрированы именно в давних казначейских нотах.

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Япония является второй по величине страной-владелицей казначейских облигаций США, потратив на них 1,21 триллиона долларов. Следующим после Японии следует Китай – 1,08 триллиона долларов.

Нестабильность на финансовом рынке США через коронавирус привела к снижению ликвидности гособлигаций за последний месяц. Торговля государственными ценными бумагами снизилась до исторических минимумов, сообщили аналитики банка JPMorgan.

Новое соглашение об операциях репо Федрезерва должно облегчить внешнюю торговлю казначейским облигациям за доллары. Ведь опасения относительно возникновения глобальной рецессии заставили центральные банки поддерживать собственные валютные резервы для будущих расчетов.

Что такое операции репо? Финансовая операция, которая состоит из двух частей и при которой заключается единственная генеральное соглашение между участниками рынка о продаже/покупке ценных бумаг на определенный срок с обязательством обратной продажи/покупки в определенный срок или по требованию одной из сторон, по заранее оговоренной цене. По своей экономической сути операция репо – это кредитная операция, обеспеченная ценными бумагами.