Центральный банк США может снизить учетную ставку трижды в 2020 году из-за коронавируса

Что касается обеспокоенности из-за быстрых темпов распространения нового коронавируса в мире, то на Уолл-стрит уверены, что Федеральная резервная система США (ФРС) защитит экономику страны в условиях повышенного напряжения.

Вероятность того, что центральный банк трижды снизит процентные ставки в этом году составляет около 80%. Об этом сообщает Markets Insider, ссылаясь на данные анализа с помощью инструмента Чикагской торговой биржи FedWatch.

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В частности, инвесторы ожидали снижения процентных ставок не ранее, чем в апреле текущего года. Эти ожидания усилились после того, как финансовые рынки резко обвалились, когда Центр по контролю и профилактике заболеваний в США предупредил, что коронавирус, вероятно, будет распространяться и в Соединенных Штатах.

По словам главного экономиста Pantheon Macroeconomics Йена Шепердсона, снижение ставок будет означать для рынка то, что ФРС готова защищать инвесторов от внешнего шока в виде китайского вируса.

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Представители центрального банка заявили, что финансовый регулятор будет контролировать развитие экономики страны в условиях распространения эпидемии коронавируса. Однако члены Федерального комитета по открытому рынку заявили, что пока рано решать, нужно ли принимать меры по поддержанию стабильной экономической ситуации в США из-за вспышки вируса.

ФРС еще не может предсказать, будут ли долговременными негативные последствия коронавируса, чтобы действительно существенно повлиять на экономику страны, – утверждает Стивен Витинг, главный инвестиционный стратег в Citi Private Bank.