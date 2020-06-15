Рынки акций могут взлететь на 47% от текущего уровня: в JPMorgan назвали аргументы
Распродажа акций, которая состоялась на фондовом рынке в прошлый четверг, помогла "усилить" бычьи тенденции. Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективах цены на акции в мире могут подняться на 47% от текущих уровней.
Об этом сообщают аналитики американского банка JPMorgan, пишет Markets Insider. Эксперты банка напомнили о снижении промышленного индекса Доу-Джонса до около 2000 пунктов на прошлой неделе.
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В JPMorgan считают, что такое падение как индекса Доу-Джонса, так и других фондовых индексов, было "здоровым". Кроме того, эксперты банка ссылаются на рост интереса к таким рисковым акциям, как Hertz и Nikola Motor.
Аналитики финучреждения определили четыре длительных драйвера фондового рынка:
- До сих пор низкий общий фон позиционирования собственного капитала. Это означает, что инвесторы имееют недостаточно акций.
- Быстрое восстановление финансовых рынков. Компании смогут получить доступ к кредитам по выгодным для себя процентными ставками.
- Просмотр и изменение процентных ставок.
- Быстрое восстановление экономики США.
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Кроме того, в JPMorgan отметили, что позиции небанковских инвесторов (пенсионные фонды, домохозяйства, корпорации) в акциях, облигациях и наличных "все еще демонстрируют тенденцию роста стоимости ценных бумаг в средне- и долгосрочной перспективах".
Не только текущий уровень распределения собственного капитала инвесторов на 40% ниже средних показателей. Однако он значительно меньше значения в 49%, что было установлено по состоянию на начало 2018 года,
– утверждают аналитики банка.
В JPMorgan считают, что распределение собственного капитала в конечном порядке снизится до максимума 2018 года – 49%. Этому будут способствовать низкие процентные ставки и повышения ликвидности со стороны Федрезерва. В результате акции вырастут на 47%.