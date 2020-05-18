Акции дорожают, цены на нефть достигли рекорда за последние пять недель

В понедельник, 18 мая, фондовые рынки отметились ростом основных биржевых индексов. Цены на нефть тоже поднялись, достигнув максимума за последние пять недель.

Рост котировок акций и стоимости "черного золота" происходит на фоне усилий правительств мировых стран, направленных на восстановление экономики, пишет Лига.Бизнес с ссылкой на зарубежные СМИ. Эти шаги властей усиливают надежды на то, что мир сможет быстро выйти из рецессии.

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Как выросли рынки акций

Индекс MSCI акций компаний Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии поднялся на 0,4%.

акций компаний Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии поднялся на 0,4%. Японский базовый фондовый индекс Nikkei увеличился на 0,6%.

увеличился на 0,6%. Продемонстрировали рост и китайские голубые фишки – добавили 0,3%.

– добавили 0,3%. Фьючерсы E-Mini на S&P 500 выросли на 1,1%.

на S&P 500 выросли на 1,1%. Euro Stoxx 50 , основной биржевой индекс 50 крупнейших компаний еврозоны, увеличился на 1,5%.

, основной биржевой индекс 50 крупнейших компаний еврозоны, увеличился на 1,5%. Британский FTSE100 поднялся на 1,4%.

Экономист Barclays Кристиан Келлер отметил, что экономики Европы и США, вероятно, достигли максимального снижения в апреле, а уже в мае они начинают понемногу восстанавливаться.

Несмотря на это, экономическая ситуация во многих странах все еще нестабильна из-за пандемии коронавируса. Именно этот факт и повышает риски долгосрочного восстановления, отметил Келлер.

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Цены на нефть бьют рекорды

Как только правительства некоторых стран начали снимать ограничения на транспортные перевозки, стоимость нефти начала расти:

Brent подорожала на 96 центов и торгуется по 33,46 доллара за баррель.

Нефть WTI наконец достигла 30 долларов за баррель. По состоянию на 8:12 по киевскому времени сырье торговалась по 30,69 доллара за баррель.

Рост стоимости нефти эталонных марок начался еще 6 мая. В тот день цена Brent поднялась до более 30 долларов за баррель – это впервые с 15 апреля нефть этой марки настолько подорожала.

Аналитики Goldman Sachs Equity Research увеличили прогноз цен на нефть на 2021 год. Они ожидают, что Brent достигнет 55,63 доллара за баррель, а WTI – 51,38 доллара за баррель. Ранее в Goldman Sachs прогнозировали, что цена Brent вырастет до 52,50 доллара за баррель в 2021 году, а WTI – 48,50 доллара за баррель.

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Курсы валют и цена золота

Доллар по-прежнему остается привлекательной валютой для инвесторов. В отношении к корзине валют он находится на уровне 100,380, увеличившись на 0,7% на прошлой неделе.

Курс евро стабилен – 1,0826 доллара. Однако этого нельзя говорить о британском фунте, который достиг семинедельного минимума, опустившись до 1,2073 доллара. Такое падение нацвалюты Великобритании произошло после заявления главного экономиста Банка Англии о том, что стоит ждать негативных процентных ставок и покупки регулятором рискованных активов для поддержки экономики.

Цена золота продемонстрировала рекорд за последние семь лет. Этому способствовал поток ликвидности от центральных банков на товарных рынках в сочетании с низкими базовыми процентными ставками, установленными финансовыми регуляторами стран. В результате золото подорожало на 1,2% – до 1762 доллара за унцию.