Нефть дешевеет: что влияет на цены и почему нестабильность на рынке усиливается
В четверг, 11 июня 2020 года, цены на нефть эталонных марок продолжили падение. Опасения инвесторов усилились после обнародования данных о росте запасов сырья в США.
Кроме того, количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, а Федеральный резерв США отметил, что восстановление от пандемии будет проходить годами, пишет Investing.com.
Как изменились цены на нефть
- Фьючерсы на нефть WTI снизились до 38,42 доллара за баррель.
- Фьючерсы за август на нефть Brent упали на 2% (0,85 доллара) – до 40,88 доллара за баррель.
О ситуации с ценами накануне: Цены на нефть снова упали: почему сырье начало дешеветь после длительного роста
По словам аналитиков, после того, как цены на нефть выросли вдвое с апреля, торговцы начали резко продавать сырье под влиянием негативных новостей.
Недавнее ралли цен на нефть приостановилось, поскольку рост запасов сырья в США говорит о том, что путь к восстановлению рынка будет непростым,
– отмечают аналитики ANZ.
Что известно о запасах нефти в США: последние данные
Запасы нефти в США неожиданно выросли на 5,7 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 5 июня. В результате общий их объем составляет 538,1 млн баррелей, что стало рекордом, согласно данным Министерства энергетики США.
Такой резкий рост объясняется увеличением поступлений сырья, приобретенного переработчиками, когда Саудовская Аравия "затопила" рынок в марте, снизив цены на нефть.
В то же время, запасы бензина тоже выросли больше, чем ожидали аналитики, достигнув 258,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов, среди которых дизельное топливо и мазут, увеличились на 1,6 млн баррелей на прошлой неделе. Однако в последнем случае прирост был меньше, чем в предыдущие недели.
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Последствия пандемии для экономики и настроения участников рынка нефти
Настроения на рынках ухудшились и через выводы относительно дальнейшего развития американской экономики, представленные во время заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду, 10 июня.
По данным финансового регулятора США, уровень американской экономики в этом году уменьшится на 6,5%, а уровень безработицы на конец 2020 года достигнет 9,3%.
Торговцы, которые играют на краткосрочных позициях, будут продавать, если увидят хоть какие-либо намеки на медвежьи тенденции на рынке,
– заявил Стивен Иннес, главный стратег по рынкам в Axicorp.
Кроме того, существует вероятность того, что быстрое восстановление экономики будет омрачено ростом случаев коронавируса. Так, общее количество больных в США превысило 2 миллиона человек. Количество инфицированных снова стремительно растет.