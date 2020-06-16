Цены на нефть снова падают: ситуация с коронавирусом может затмить достижения ОПЕК+
Во вторник, 16 июня 2020 года, цены на нефть эталонных марок продолжили уже многодневную тенденцию снижения. Рынки обеспокоены, что рост количества больных коронавирусом в мире может помешать восстановлению спроса на сырье.
Несмотря на это, продление соглашения ОПЕК+, предусматривающей снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, еще на один месяц (июль) несколько контролирует ситуацию с предложением продукта, пишет Investing.com.
Как изменились цены на нефть: данные на 16 июня
- Нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures снизилась в цене на 0,4% (0,14 доллара) – до 39,58 доллара за баррель. Накануне, 15 июня, сырье этой марки тоже отметилось падением, однако к закрытию торговой сессии смогло вырасти на 2,6%.
- Американская нефть WTI на Нью-Йоркской фондовой бирже опустилась на 0,7% (0,24 доллара), достигнув 36,88 доллара за баррель. Во время предыдущей сессии торгов, сырье выросло в цене на 2,4%.
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Коронавирус против соглашения ОПЕК+: кто выиграет
Количество заболевших коронавирусом в мире выросло до 8 миллионов человек. В частности, число новых случаев значительно увеличилось в странах Латинской Америки. При этом США и Китай столкнулись со свежими вспышками COVID-19.
В понедельник, 15 июня, цены на нефть незначительно выросли. Этому способствовало обращение министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов о том, что страны ОПЕК+, которые не полностью снизили объемы добычи, согласились "играть по правилам" с остальными представителями организации. Также он заявил, что на фоне отмены карантина спрос на сырье растет.
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Что известно о добыче нефти в США
Американские производители сланцевой нефти тоже снизили объемы добычи из-за падения спроса на сырье.
Американские бурильные установки сократили производство, а их количество снизилось до менее чем 200 единиц на прошлой неделе. Такое падение стало самым низким показателем с июня 2009 года, по данным компании Baker Hughes Co, работающая в сфере энергетики.
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