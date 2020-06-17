В среду, 17 июня 2020 года, цены на нефть вновь снизились. Это произошло после обнародования данных о росте запасов сырья и дистиллятов, что повысило перспективу перенасыщения рынка.

Вышеприведенные признаки и угроза второй волны коронавируса угрожают восстановлению спроса на нефть, сообщает Investing.com.

Цены на нефть: последние данные

Фьючерсы за август на нефть Brent снизились на 2,2% (0,89 доллара), достигнув 40,07 доллара за баррель.

(0,89 доллара), достигнув 40,07 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 2,9% (1,13 доллара) – до 37,25 доллара за баррель.

Во вторник, 16 июня, обе марки нефти выросли в цене более чем 3% после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на сырье до 91,7 млн баррелей в сутки в 2020 году, а объемы розничных продаж в США рекордно выросли в мае.

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Какие факторы оказывают давление на рынок нефти

Однако увеличение запасов нефти и бензина в США вызвало беспокойство в участников рынков касательно избытка сырья и замедления темпов восстановления спроса на нее. Кроме того, количество заболевших коронавирусом в мире превысило уже 8 млн человек, а в некоторых американских штатах повторно растет число новых случаев COVID-19. Эти факторы тоже усилили давление на рынок и цены сырья.

Данные Американского института нефти (API) показали, что объемы нефти растут. Рост новых случаев коронавируса в США и Китае ухудшили надежды на быстрое восстановление спроса на сырье и топливо этими двумя крупнейшими потребителями нефти,

– отметил Ким Кван-рай, аналитик по товарным рынкам в Samsung Futures в Сеуле.

Что известно о запасах нефти в США

Запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 3,9 млн баррелей – до 543,2 млн баррелей, по данным API. Ранее аналитики прогнозировали, что этот показатель, наоборот, снизится на 152 000 баррелей на прошлой неделе.

– до 543,2 млн баррелей, по данным API. Ранее аналитики прогнозировали, что этот показатель, наоборот, снизится на 152 000 баррелей на прошлой неделе. Запасы бензина выросли на 4,3 млн баррелей, а дистиллятов (дизельное топливо и мазут) – поднялись на 919 000 баррелей.

Официальные данные Министерства энергетики США должны быть обнародованы позднее в среду, 17 июня.

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Новая встреча ОПЕК: что будут обсуждать участники

В четверг, 18 июня, состоится очередное заседание стран ОПЕК, во время которого участники обсудят соблюдение обязательств крупнейшими производителями нефти и введение других мер для восстановления спроса на сырье.

Как стало известно, в июне Ирак сократил экспорт нефти на 8%. Это свидетельствует о том, что второй по величине производитель в ОПЕК активизирует усилия, чтобы соблюдать условия соглашения организации.

Напомним, страны ОПЕК+ согласились снизить объемы добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки еще на один месяц – июль.