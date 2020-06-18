В четверг, 18 июня 2020 года, цены на нефть упали еще на 2%. Значительный рост количества заболевших коронавирусом в Китае и США усилил опасения рынков касательно того, что людям придется снова остаться дома.

При таком сценарии темпы восстановления спроса на нефть притормозят, сообщает Investing.news.

Как изменились цены на нефть: данные на 18 июня

Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,1% (0,80 доллара), достигнув 37,16 доллара за баррель. В среду, 17 июня, цена контракта снизилась на 0,42 доллара.

Фьючерсы за август на нефть Brent упали в цене на 1,5% (0,61 доллара) – до 40,10 доллара за баррель. Накануне стоимость сырья этой марки опустилась на 0,25 доллара.

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Коронавирус вновь стал вызовом для рынка нефти

Опасения касательно снижения спроса на нефть выросли после всплеска числа больных коронавирусом в США и Китае. В результате Пекин вынужден был снова отменить некоторые авиарейсы и закрыть школы.

Несколько штатов США тоже сообщили о резком росте количества больных, среди них Техас, Флорида и Калифорния.

Еще один негативный фактор: запасы нефти растут

Еще одной причиной снижения цены на нефть стал рекордный рост запасов сырого продукта в течение второй недели подряд. В то же время, согласно последним данным, запасы бензина и дистиллятов (дизельное топливо и мазут) в США, наоборот, упали.

Люди обеспокоены новым всплеском коронавируса в Китае, а также ростом запасов нефти,

– утверждает Лаклан Шоу, эксперт Национального банка Австралии.

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Прогнозы ОПЕК

Согласно прогнозам ОПЕК, хотя цены на нефть снижаются, они все же останутся в диапазоне от 35 до 40 долларов к концу июня. Страны ОПЕК+ придерживаются обещанных сокращений объемов поставок. Американские аналитики отмечают, что мировые производители нефти действительно сдерживают нефтедобычу, что положительно влияет на спрос.

По данным источников ОПЕК+, в мае соответствие сокращениям в соответствии с соглашением составляло 87%.

Однако в своем ежемесячном отчете ОПЕК отметила, что избыток нефти на рынке будет сохраняться и во второй половине 2020 года, даже если спрос возрастет. В организации ожидают, что предложение сырья из-за пределов группы стран-экспортеров нефти будет примерно на 300 000 баррелей в день больше, чем ранее предполагалось.