Цены на нефть стремительно падают: что известно о новых вызовах для рынка и прогнозы ОПЕК
В четверг, 18 июня 2020 года, цены на нефть упали еще на 2%. Значительный рост количества заболевших коронавирусом в Китае и США усилил опасения рынков касательно того, что людям придется снова остаться дома.
При таком сценарии темпы восстановления спроса на нефть притормозят, сообщает Investing.news.
Как изменились цены на нефть: данные на 18 июня
- Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,1% (0,80 доллара), достигнув 37,16 доллара за баррель. В среду, 17 июня, цена контракта снизилась на 0,42 доллара.
- Фьючерсы за август на нефть Brent упали в цене на 1,5% (0,61 доллара) – до 40,10 доллара за баррель. Накануне стоимость сырья этой марки опустилась на 0,25 доллара.
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Коронавирус вновь стал вызовом для рынка нефти
Опасения касательно снижения спроса на нефть выросли после всплеска числа больных коронавирусом в США и Китае. В результате Пекин вынужден был снова отменить некоторые авиарейсы и закрыть школы.
Еще один негативный фактор: запасы нефти растут
Еще одной причиной снижения цены на нефть стал рекордный рост запасов сырого продукта в течение второй недели подряд. В то же время, согласно последним данным, запасы бензина и дистиллятов (дизельное топливо и мазут) в США, наоборот, упали.
Люди обеспокоены новым всплеском коронавируса в Китае, а также ростом запасов нефти,
– утверждает Лаклан Шоу, эксперт Национального банка Австралии.
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Прогнозы ОПЕК
Согласно прогнозам ОПЕК, хотя цены на нефть снижаются, они все же останутся в диапазоне от 35 до 40 долларов к концу июня. Страны ОПЕК+ придерживаются обещанных сокращений объемов поставок. Американские аналитики отмечают, что мировые производители нефти действительно сдерживают нефтедобычу, что положительно влияет на спрос.
По данным источников ОПЕК+, в мае соответствие сокращениям в соответствии с соглашением составляло 87%.
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