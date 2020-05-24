Цены на нефть с 2008 года и по сей день: коротко об основных изменениях в графиках

Если бы вы торговали на коротких позициях сырой нефти марки WTI в начале и в середине 2014 года, и при этом вам удалось бы удержаться на них, сейчас удалось получить высокую прибыль. Ведь тогда фьючерсы на сырье торговались на уровне 105 долларов за баррель, а на момент закрытия торгов на этой неделе, 22 мая 2020 года, цена на нефть составляла около 34 долларов за баррель.

Или, скажем, правильно было бы сократить позиции в 2018 году, когда нефть торговалась по 75 долларов за баррель. Или разумнее было бы подождать до декабря 2019 или начала января этого года – тогда баррель нефти стоил 62 доллара. Доходы не выросли бы вдвое, но все же значительно увеличились, пишет Forbes.

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Поскольку сейчас внимание СМИ приковано к снижению объемов добычи сырья на различных рынках, важно проследить, как сокращение добычи соотнесено с ценами и заработком торговцев. Вот ключевые графики с динамикой цен на нефть, которые помогут инвесторам самим сделать выводы относительно торгов этим ресурсом.

График цен в сутки на сырую нефть, используя ориентир "непрерывный контракт":



График взято на сайте Forbes

Здесь можно проследить, как индикатор динамики средней конвергенции / дивергенции (ниже ценовой диаграммы) отражает положительную дивергенцию (расхождение) между масштабными обвалами цен в марте и апреле. Показатель прочности цен (выше диаграммы цен) подтверждает индикатор MACD, используемый в техническом анализе цен акций, по подобной схеме.

Стоит заметить, что период закрытия торгов в пятницу и до их открытия в понедельник в начале марта еще не заполнен. Именно диапазон цен между 35 и 40 долларами за баррель демонстрируют активность продавцов.

График цен на нефть за неделю:

График взято на сайте Forbes

Видим, что нефть постоянно снижается в цене как минимум от своего максимума в 2018 году. Мартовские продажи вывели стоимость сырья до отметки 42,50 доллара, которая была зафиксирована еще в конце 2018 года.

Когда покупатели снова наращивать активность после апрельского обвала цены американской нефти, когда она достигла отрицательного значения - минус 37,6 доллара за баррель, индикатор MACD ниже ценовой диаграммы показывает импульс, который плавно переходит из негативного в позитивный.

График цен на нефть за месяц:

График взято на сайте Forbes

Красная пунктирная линия, связывающая пиковое значение цены в 2008 году с ее максимумами в 2013 и 2014 годах, показывает, что спрос на нефть значительно снизился. В то же время, цена сырья поднялась выше, чем в начале 2016 года.

Котировки цен на нефть за неделю The Energy Select Sector SPDR Fund (фонд, активы которого вложены в компании энергетического сектора):