В понедельник, 22 июня 2020 года, цены на нефть повысились на фоне жесткого контроля за поставками продукции от мировых производителей. Однако рекордный рост количества заболевших коронавирусом в мире вызывает беспокойство. Ведь этот фактор может замедлить темпы восстановления спроса на нефть.

Согласно данным Investing.news, нефть марки Brent подорожала на 0,2% (8 центов), достигнув 42,22 доллара за баррель. Американская нефть WTI выросла в цене на 0,3% (10 центов) – до 39,93 доллара за баррель.

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Стоимость обоих контрактов поднялась на 9% на прошлой неделе. Фьючерсы на Brent изменили направление: нефть, которую нужно доставить немедленно, теперь стоит больше, чем сырье, поставка которого несрочная. Такая тенденция свидетельствует о сокращении объемов поставок.

К октябрю рынок будет испытывать незначительное отставание. Однако к ноябрю рынок станет очень тесным. Если говорить о нефти, то сложно делать прогнозы о повышении цены, особенно в тот момент, когда обеспокоенность относительно второй волны коронавируса усиливается,

– отметил Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC.

Последние изменения на рынке нефти

В Соединенных Штатах и ​​Канаде количество действующих установок для добычи нефти и природного газа на прошлой неделе опустилась до рекордно низкого уровня. Этому не помешал тот фактор, что с увеличением цен на нефть некоторые производители снова начали бурить.

Страны ОПЕК+ еще не решили, будут ли продолжать рекордное снижение добычи нефти (на 9,7 млн баррелей) еще один месяц – август.

Ирак и Казахстан во время заседания ОПЕК+ в четверг, 18 июня, пообещали лучше соблюдать условия соглашения, принятого членами организации.

Цены на нефть начали поддерживаться восстановлением спроса на топливо во всем мире после масштабного обвала в апреле-мае. Такому восстановлению способствует то, что все больше стран решили отменить карантин и запускают экономику.

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