В понедельник, 29 июня 2020 года, цены на нефть снизились на фоне роста количества новых случаев коронавируса в США и других странах. Это означает, что государства могут снова ввести карантин, который, в свою очередь, негативно повлияет на спрос на сырье.

Согласно данным Investing.com, нефть Brent снизилась в цене на 2% (0,83 доллара) – до 40,19 доллара за баррель. Американская нефть WTI опустилась на 2,1% (0,80 доллара), достигнув 37,69 доллара за баррель.

Нефть марки Brent должна отличиться третьим подряд ежемесячным приростом цены после того, как главные мировые нефтепроизводители продлили действие соглашения ОПЕК+ о снижении объемов добычи на 9,7 млн баррелей в сутки еще на один месяц – июль. Касательно спроса на "черное золото", то он значительно вырос после того, как страны начали отменять карантин.

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Коронавирус как ключевая угроза для рынка нефти

Однако количество заболевших коронавирусом в мире превысило 10 млн человек в воскресенье, 28 июня. Индии и Бразилии пришлось ежедневно бороться с более чем 10 тысячами новых случаев COVID-19 в сутки. Растет количество больных и в Китае, Новой Зеландии и Австралии, что побуждает правительство этих стран вновь ввести карантин.

Вторая волна заражений все еще реальна. Это замедляет бычью тенденцию на рынке нефти, которую мы наблюдали на протяжении последних шести-восьми недель,

– утверждает Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC.

Среди других факторов, которые, по словам Ли, влияют на темпы восстановления цены нефти – низкая маржа переработки, все еще высокие запасы нефти и восстановление добычи сырья в США.

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Какие факторы, кроме COVID-19, влияют на цену нефти

Несмотря на усилия стран ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти, запасы сырья в США, одном из крупнейших мировых производителей и потребителей нефти, достигли максимума.

Еще одним риском является то, что рост цены нефти может привести к тому, что некоторые американские производители сланцевой нефти перегрузят скважины,

– отмечают аналитики ANZ.

Несмотря на то, что количество действующих установок нефти и природного газа на прошлой неделе снизилась до минимума, высокие цены на сырье побуждают некоторых производителей в США восстановить бурение.

На фоне нестабильной ситуации на рынке нефти один из крупнейших производителей в США, компания Chesapeake Energy Corp, объявил о своем банкротстве. Предприятие заявило о больших долгах и влиянии пандемии коронавируса на энергетические рынки.

По словам Джеффри Халли, старшего аналитика OANDA, который ссылается на технические графики, цена на нефть марки Brent поддерживается на уровне в 39,80 доллара за баррель, а WTI – в пределах 37 долларов за баррель.

Если цена будет опускаться ниже этих уровней, это будет говорить о том, что на рынках нефти происходит более глубокая коррекция,

– добавил Халли, отметив также, что ухудшение ситуации с коронавирусом в США станет наиболее возможной причиной, по которой стоимость сырья будет падать.