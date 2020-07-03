В пятницу, 3 июля 2020 года, цены на нефть эталонных марок продолжили падение из-за стремительного роста новых случаев коронавируса в мире. Вспышки заболевания в 37 американских штатах еще больше замедляют восстановление спроса на топливо в США, крупнейшего мирового потребителя нефти.

Согласно данным Investing.com, фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,58%, достигнув 42,89 доллара за баррель. Нефть марки WTI снизилась в цене на 0,59% – до 40,41 доллара за баррель.

Накануне, 2 июля, сессия торгов тоже началась с падения стоимости сырья. Но в течение дня обе марки нефти выросли в цене более чем на 2% чему способствовали оптимистичные данные касательно снижения уровня безработицы в США.

Также интересно: Количество миллиардеров рекордно выросло в 2019 году: где живут самые богатые люди мира

Уровень безработицы в США постепенно падает

Кроме того, согласно последним данным в июне выросло количество рабочих мест вне фермерской сфере до 4,8 млн .

. Ранее аналитики прогнозировали, что этот показатель достигнет 3 млн мест в прошлом месяце.

Для сравнения: в мае это число составляло 2,7 млн рабочих мест.

Пандемия все еще является угрозой для рынка нефти

Между тем, количество новых случаев коронавируса в США увеличилось до рекордных 55 тысяч за сутки по состоянию на 3 июля. Этот фактор сильно повлиял на цены нефти.

Рынок все больше уверен, что ослабление ограничений на поездки и активизация делового климата увеличат спрос на сырую нефть. Однако прогресс пандемии коронавируса может стать серьезной угрозой для стабилизации спроса на сырье,

– утверждают аналитики ANZ Research.

Сами же инвесторы оптимистично настроены на восстановление спроса на "черное золото". Аналитики прогнозируют, что спрос на бензин в США возрастет в период праздничных выходных 4 июля, так как большинство американцев собрались путешествия на этот период.