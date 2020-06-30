Во вторник, 30 июня 2020 года, цены на нефть упали. Оптимизм относительно восстановления спроса на горючее угасает. Зато растет предложение сырья на рынке.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что государственная нефтяная компания Ливии достигла прогресса в переговорах по восстановлению экспорта нефти, сообщает Investing.com. Это также свидетельствует о росте предложения сырья.

Как изменились цены на нефть 30 июня

Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,44 доллара, достигнув 39,39 доллара за баррель.

подешевели на 0,44 доллара, достигнув 39,39 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 0,17 доллара, или на 0,2%, до 41,68 доллара за баррель. Контракт за август, срок действия которого истекает во вторник, 30 июня, снизился на 0,25 доллара после того, как в понедельник, 29 июня, подорожал на 0,69 доллара.

О ценах на нефть накануне: Коронавирус продолжает давить на мировой рынок нефти: цены на сырье снова падают

Последние новости на рынке нефти

В понедельник, 29 июня, были представлены данные по объемам продаж в США, которые свидетельствовали о росте их уровня. Это усилило оптимизм, что глобальный спрос на горючее постоянно растет, поскольку экономики мира запускаются после карантина из-за пандемии коронавируса.

Однако количество новых случаев коронавируса в США продолжает расти. В частности, вспышка заболеваний зафиксирована в южных и юго-западных американских штатах.

Действительно очень сложно говорить, что спрос зависит от чего-то одного. Существует большое количество других рисков,

– отметил Вивек Дхар, аналитик по вопросам энергетики австралийского банка Commonwealth Bank of Australia.

"Быки" будут ориентироваться на данных по запасам нефти в США от Американского института нефти, которые будут обнародованы чуть позже во вторник, 30 июня. Также они будут ждать и информации от Министерства энергетики, которая появится в среду, 1 июля.

Согласно предварительному опросу аналитиков Reuters, запасы сырой нефти в США упали с рекордно высоких показателей на прошлой неделе, а запасы бензина уменьшаются уже третью неделю подряд.

Актуально: Экономика Европы резко выросла в июне: о чем говорят последние аналитические данные

Что известно о ситуации в Ливии

Что касается предложения сырья, то инвесторы следят за тем, чтобы Ливия, которая может добывать около 1% объемов мировой поставки нефти, могла возобновить экспорт, что заблокирован с января в связи с гражданской войной в стране. Национальная нефтяная корпорация Ливии заявили в понедельник, 29 июня, что достигла прогресса в переговорах с соседними странами по восстановлению возможности снова поставлять сырье.