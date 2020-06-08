В понедельник, 8 июня 2020 года, цены на нефть эталонных марок поднялись выше, однако этот рост не столь значительный, которым мог быть. Ведь оптимизм мировых производителей нефти касательно продлению рекордной добычи еще на один месяц изменился на разочарование, что договоренность не будет действовать после июля.

По данным Investing.com, фьючерсы на нефть Brent за август поднялись до 43,41 доллара за баррель на момент начала торгов, но впоследствии они опустились до отметки в 42,51 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали до 39,57 доллара за баррель. Обе марки сырья достигли своего наивысшего уровня с 6 марта.

С начала апреля этого года нефть Brent выросла в цене почти вдвое. Этому способствовало рекордное сокращение объемов добычи – 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение мая-июня, что составляет почти 10% от мирового снабжения. О таком снижение добычи договорились страны ОПЕК+ еще в апреле.

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В субботу, 6 июня 2020 года, страны ОПЕК+ решили продлить действие апрельской сделки еще на один месяц – на июль. Поэтому до начала августа объемы добычи будут снижены на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Согласно апрельскому соглашению ОПЕК+, с июля добыча должен снизиться на 7,7 миллиона баррелей в сутки. После договоренности в субботу Саудовская Аравия, ведущий экспортер нефти, резко повысила цену сырья.

Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC, заявил, что продолжение действия соглашения на один месяц не оправдало надежд рынка, который ожидал, что договоренность удастся расширить как минимум еще на три месяца. По словам эксперта, обе марки нефти требуют определенных "бычьих" факторов усиления роста их цены, чтобы вернуть те значения, которые были до 6 марта.

Там большой разрыв. Нужны намного сильнее действия, чтобы приблизить цену от 43 долларов до значений, которые были еще до масштабного обвала в марте,

– отметил Ли, имея в виду то, что нефть Brent превышала 50 долларов за баррель перед рекордным падением в марте.

Тем не менее, текущая сделка позволит достичь определенного дефицита предложения до октября, поддерживая цены в долгосрочной перспективе, добавил Ли.

Кроме того, пока остается проблемой вопрос выполнения договоренности такими членами ОПЕК, как Ирак и Нигерия.

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