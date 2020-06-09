Во вторник, 9 июня 2020 года, цены на нефть эталонных марок продолжают расти, несмотря на незначительное падение в понедельник. Инвесторы с оптимизмом воспринимают процесс смягчения карантина в ряде стран и, соответственно, запуск экономики.

По данным Investing.com, июльские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 1,3% (0,50 доллара) – до 38,69 доллара за баррель. В понедельник, 8 июня, стоимость американской нефти упала на 1,36 доллара.

Фьючерсы за август на нефть Brent подорожали на 1,4% (0,56 доллара) – до 41,36 доллара за баррель. В понедельник стоимость контракта опустилась на 1,50 доллара, прервав семидневный период роста.

Поскольку Brent держится очень хорошо, торгуясь чуть более 40 долларов за баррель, на рынке возникают разговоры о том, что WTI вскоре тоже достигнет этого уровня,

– отметил Майкл Маккарти, главный рыночный стратег в CMC Markets.

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Рынок нефти в условиях смягчения карантина

В Нью-Йорке, городе, который больше всего пострадал от коронавируса в США, власти отменили некоторые ограничения. Поэтому эта неделя началась для Нью-Йорка с послаблений и восстановления полноценной жизни впервые за три месяца. Такие смягчения положительно повлияли на цены нефти и рост спроса на сырье.

По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США снизились на 1,5 миллиона баррелей на прошлой неделе, закончившейся 5 июня.

По подсчетам шести аналитиков, запасы бензина уменьшились примерно на 100 000 баррелей на прошлой неделе. Однако запасы дистиллятов, среди которых мазут и дизельное топливо наоборот, выросли на 2,9 миллиона баррелей.

Хотя спрос на нефть восстанавливается постепенно, но все же все может измениться, и он начнет падать снова. Кроме того, на рынке существует избыточное предложение. Поэтому страны ОПЕК и их союзники должны контролировать количество баррелей, поступающих на рынок. Но это сложно,

– заявил Лаклан Шоу, руководитель исследовательского подразделения Национального банка Австралии.

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Новая договоренность ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в субботу, 6 июня, договорились продолжить рекордное снижение объемов добычи нефти (на 9,7 миллиона баррелей в сутки) еще на один месяц – июль.

Напомним, согласно апрельской договоренности, в июле нефтедобычу планировали снизить на 7,7 миллиона баррелей в сутки.

После достижения такой договоренности понедельник начался для рынка нефти со значительного повышения цен на сырье. В частности, Brent превышала 43 доллара за баррель. Но в течение дня цены на нефть опустились.

В понедельник, 8 июня, Саудовская Аравия заявила, что королевство и его союзники – Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты – не будут продолжать дальше сокращение нефтедобычи на дополнительные 1,2 миллиона баррелей в сутки.

В это же время, Ливия, которая в январе вышла с рынка, возобновила нефтедобычу.