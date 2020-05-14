Цены на нефть и акции падают на фоне сообщений о второй волне коронавируса

В четверг, 14 мая, азиатские фондовые рынки продемонстрировали снижение основных биржевых показателей. Цены на нефть эталонных марок тоже снизились. Однако стоимость золота, наоборот, достигла недельного максимума.

Падение фондовых рынков произошло на фоне новостей о второй волне коронавируса и неутешительных прогнозов относительно быстрого восстановления экономики, сообщает Лига.Бизнес с ссылкой на зарубежные СМИ.

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Как изменились ключевые биржевые показатели на рынках:

Индекс MSCI акций компаний Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии упал на 1%.

акций компаний Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии упал на 1%. Японский фондовый индекс Nikkei снизился на 0,7%.

снизился на 0,7%. Фьючерсы E-mini на американский индекс S&P500 опустились еще на 0,2% после худшего падения в течение двух дней за месяц.

опустились еще на 0,2% после худшего падения в течение двух дней за месяц. Основные фондовые индексы Австралии, Гонконга, Южной Кореи и Китая снизились примерно на 1%.

снизились примерно на 1%. Уже второй день подряд опускаются и три ключевые индексы Уолл-стрит – S&P500, промышленный индекс Доу-Джонса и Nasdaq composite.

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Облигации, курсы валют и цена золота

Облигации и курс доллара выросли после того, как доходность по 10-летним казначейским облигациям США упала до 0,6412%.

Курс австралийского доллара опустился до недельного минимума, достигнув 0,6420 американских доллара. Это произошло на фоне сообщений о наибольшее снижение занятости за всю историю Австралии. Доллар Новой Зеландии опустился до уровня 0,5974 американских доллара.

Касательно золота, то цена драгоценного металла превысила 1700 доллара США, достигнув недельного максимума – 1719,11 доллара за унцию.

Ситуация на рынке нефти

Цены на нефть демонстрируют нестабильность, несмотря на сокращение запасов сырья в США. В частности, азиатские торги открылись незначительным снижением стоимости нефти Brent, что составляет 29,06 доллара за баррель. Цена WTI остается стабильной – 25,36 доллара за баррель.

В среду, 13 мая, цены на нефть начали снижаться после многодневного роста. Накануне Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты заявили о снижении объемов добычи еще на 1,18 млн баррелей в сутки. Это сокращение добычи дополняет общие условия, предусмотренные соглашением ОПЕК+.

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Так, в середине апреля страны ОПЕК+ договорились снизить объемы нефтедобычи с 1 мая:

В мае-июне добыча сократится на 9,7 млн баррелей в сутки.

С июля и до конца 2020 года – на 7,7 млн баррелей в сутки.

С начала 2021 и до мая 2022 – на 5,7 млн баррелей в сутки.

Вообщем в ОПЕК прогнозируют, что цены на нефть достигнут 40 долларов за баррель со второй половины 2020 года.