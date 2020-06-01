В понедельник, 1 июня 2020 года, цены на нефть снизились почти на 1%. Участники рынка ждут скорейшего заседание стран ОПЕК+, которые должны решить, следует ли продолжать рекордное снижение объемов добычи после июня.

По данным Investing.com, нефть марки Brent снизилась в цене на 0,34 доллара – до 37,50 доллара за баррель. Именно 1 июня начинается торговля уже фьючерсными контрактами за август на сырье.

Июльские фьючерсы на нефть WTI торговались по 35,17 доллара за баррель, снизившись на 0,32 доллара.

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Рынок нефти 2020 года: последние события

Июнь начался для рынка нефти падением стоимости сырья. В мае было зафиксировано, что американская WTI достигла наибольшего прироста цены за месяц – 88%.

Объемы добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, заключенным в апреле, снизились до самого низкого уровня за два десятилетия. Инвесторы ожидают, что на фоне сокращения добычи и отмены карантинных мер во все большем количестве стран спрос на сырье возрастет.

Основное внимание сейчас сосредоточено на встрече ОПЕК+,

– утверждает Хоуи Ли, экономист OCBC, говоря о группе стран-экспортеров нефти и их союзников, среди которых Россия.

Так, в апреле ОПЕК+ согласилась снизить объемы добычи на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение двух месяцев – мая и июня 2020 года. Это произошло на фоне снижения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса и "ценовой войны" Саудовской Аравии с Россией.

Мы можем увидеть осторожный откат цены на сырую нефть. Однако пока обвала цен не наблюдается. Если ОПЕК+ решит продолжить рекордное снижение объемов добычи еще и в августе, существует вероятность, что цены могут достичь уровня 40 долларов за баррель,

– отметил Ли.

Напряженные отношения между США и Китаем влияют на финансовые рынки. Кроме того, торговцы наблюдают за схватками митингующих и полиции в крупных городах Соединенных Штатов.

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Детали новой встречи ОПЕК+

Саудовская Аравия предлагает продлить действие решения о сокращении нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей в день к концу года. Однако пока неизвестно, поддержит ли эту идею Россия.

Алжир, который сейчас возглавляет группу ОПЕК, предложил провести встречу 9-10 июня. В рамках заседания запланировано также обсуждение вопроса об облегчении продажи нефти для таких стран, как Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт. Россия не возражает, чтобы встреча была проведена раньше – 4 июня.

Между тем объемы поставок сырья в Северной Америке снизились. По данным Baker Hughes Co, количество нефтяных и газовых установок США и Канады упала до рекордно низкого уровня в течение прошлой недели, закончившейся 29 мая.