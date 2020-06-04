В четверг, 4 июня 2020 года, цены на эталонные марки нефти резко упали после многодневного роста в течение нескольких предыдущих дней. Инвесторы обеспокоены тем, что странам ОПЕК+ не удастся договориться о продлении дальнейшего сокращения добычи на 9,7 млн баррелей в сутки.

Если члены организации и ее союзники, среди которых Россия, действительно не смогут достичь согласия в вопросе нефтедобычи, то, соответственно, объемы поставок сырья возрастут, сообщает Investing.com. В результате не удастся восстановить рост спроса на сырье.

Как изменились цены на нефть 4 июня

Фьючерсы на нефть марки Brent за август снизились на 1% (0,41 доллара) и составляют 39,38 доллара за баррель.

(0,41 доллара) и составляют 39,38 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI опустились на 1,6% (0,61 доллара) и стоят 36,68 доллара за баррель.

Вчера цены на нефть достигли рекордного значения за последние три месяца. В частности, стоимость Brent превышала 40 долларов за баррель.

Участники ОПЕК+ не могут прийти к общему решению

Саудовская Аравия и Россия, два крупнейших мировых производителя нефти, договорились поддержать снижение объемов добычи на 9,7 миллиона баррелей в день, что было согласовано еще в апреле во время встречи ОПЕК+. Однако они не смогли достичь согласия о проведении встречи членов организации именно в четверг, 4 июня, для обсуждения дальнейшего сокращения нефтедобычи. Поэтому заседание может состояться 9-10 июня, как ранее планировалось. По данным источников, знакомых с этим вопросом, это станет условием для стран, которые не выполнили задачу снизить добычу.

Рынок посмотрел на все это и сделал вывод, что становится все сложнее достичь согласия в вопросе добычи нефти. Если они не договорятся, это говорит о том, что снижение объемов добычи в июле будет прекращено,

– заявил Лаклан Шоу, руководитель исследовательского подразделения в National Australia Bank.

В результатов ОПЕК+ вернется к апрельской договоренности, в рамках которой предусмотрено снизить объемы добычи нефти на 7,7 миллиона баррелей в сутки с июля и до конца 2020 года.

Кроме того, стало известно, что Саудовская Аравия и другие крупные производители Персидского залива, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, не планируют расширять сокращение объемов добычи еще на 1,8 миллиона баррелей в сутки после июня. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что поставки сырой нефти в следующем месяце возрастут независимо от того, что решат страны ОПЕК+.

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Последние данные о запасах нефти в США

Данные о росте запасов нефти и нестабильному росте спроса в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти, также повлияли на цены. Инвесторы насторожены, что спрос на сырье в США будет восстанавливаться очень медленно.

Согласно данным Министерства энергетики США:

запасы бензина выросли на 2,8 миллиона баррелей – почти втрое, чем ожидали аналитики;

выросли на 2,8 миллиона баррелей – почти втрое, чем ожидали аналитики; запасы дистиллятов увеличились на 9,9 миллиона баррелей, или почти в четыре раза больше, чем ожидалось ранее.

Так, спрос на бензин, с точки зрения продукта, поставляемого розничными торговцами, за третью неделю вырос на 296 000 баррелей – до 7,55 миллиона баррелей, по данным Минэнерго. Однако объемы дистиллятов, среди которых дизельное топливо, уменьшилось на 548 000 баррелей.

Эти данные говорят о том, что восстановление спроса на бензин и дистилляты не имеет V-образной формы. Это просто показывает, что у нас произошло первичное ценовое восстановление, обусловленное установлением определенной дисциплины, если говорить о предложении,

– прокомментировал Лаклан Шоу.