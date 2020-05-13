Цены на нефть падают после роста накануне, бензин в США рекордно подешевел

В ходе торгов в среду, 13 мая, цены на нефть эталонных марок стали снижаться после длительного роста накануне. Рост стоимости сырья сопровождался ожиданиями инвесторов, что избыток продукта на мировом рынке удастся сократить.

По данным Интерфакс-Украина, июльские фьючерсы на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 1,43% (0,43 доллара) и составляют 29,55 доллара за баррель. Так, во вторник, 12 мая, цена контракта выросла на 1,2%.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже тоже снизились, опустившись на 0,47% (0,12 доллара) – до 25,66 доллара за баррель. Однако, по данным Dow Jones Market Data, по результатам предыдущих торгов американская нефть WTI подорожала на 6,8%. Таким образом, цена контракта WTI выросла до максимума с 6 апреля.

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Как изменились ситуация на рынке нефти

В понедельник Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты объявили о намерениях дополнительно снизить объемы нефтедобычи на 1,18 млн баррелей в сутки. Президент США Дональд Трамп отметил, что благодаря действиям Саудовской Аравии, направленным на восстановление рынка, американская нефтяная отрасль начала восстанавливать свои позиции. Однако цены на бензин в США опустились до минимума, отметил Трамп.

Согласно ежемесячным прогнозу управления энергетической информации Министерства энергетики США, страны, не входящие в состав ОПЕК, в 2020 году снизят объемы нефтедобычи на 2,4 млн баррелей в сутки. Главной причиной такого решения стали скоординированные действия сторон в рамках соглашения ОПЕК+. Больше всех снизят добычу Россия, США и Канада.

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В среду, 13 мая, трейдеры ожидают обнародования данных ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку, а также сведения Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Согласно информации Американского института нефти, опубликованной во вторник, 12 мая, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7,6 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,9 млн баррелей, а дистиллятов – увеличились на 4,7 млн баррелей. Запасы сырья в Кушинге (штат Оклахома, США), крупнейшем мировом нефтехранилище, сократились на 2,3 млн баррелей.