Цены на нефть стремительно падают: рынки ожидают решения Трампа касательно Китая

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 29 мая 2020 года, далее опускаются. Сырье снова подешевело и этим нивелировало незначительный рост своей стоимости на момент закрытия предыдущей сессии торгов.

Согласно данным Investing.com, июльские фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,03%, достигнув 35,65 доллара за баррель. Фьючерсы за июль на нефть марки WTI упали на 1,54% – до 33,19 доллара за баррель.

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Хотя предыдущая сессия торгов, 28 мая, открылась падением цен на сырье, все же к закрытию трейдинга ситуация немного улучшилась. В частности, фьючерсы на WTI поднялись на 2,7%. Инвесторы с оптимизмом отреагировали на то, что все больше стран смягчают карантин и запускают экономику. Такие действия, в свою очередь, способствуют восстановлению роста спроса на нефть.

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Однако потом на настроение инвесторов повлиял рост напряжения между США и Китаем после того, как Национальный конгресс КНР в четверг, 28 мая, принял резонансный закон о нацбезопасности, что касается Гонконга. Президент США Дональд Трамп обнародует свой ответ на этот закон на пресс конференции позже.

Среди потенциальных действий США в отношении Китая могут быть новые торговые санкции. Если Трамп решит вводить дополнительные ограничения для КНР, это повлияет на спрос нефти, который, хоть и медленно, но восстанавливается в течение последних нескольких недель.

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Восстановление спроса на сырье усложняет и тот факт, что некоторые страны продолжают сообщать о вспышках второй волны коронавируса. Так, количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к 6 миллионам.

Инвесторы также внимательно будут следить и за решениями, принятыми в ходе встречи ОПЕК+, которая запланирована на 9 июня. В частности, здесь все будет зависеть от России и того, согласится ли страна продолжать сокращать объемы добычи нефти до конца 2020 года.

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