Цены на нефть упали еще больше: почему сырье дешевеет уже второй день подряд

В четверг, 28 мая 2020 года, цены на нефть снижаются на протяжении второй сессии торгов подряд. Причиной этого падения стали представленные данные касательно американской промышленности, которые продемонстрировали стремительное наращивание запасов сырья.

Поэтому надежды, что спрос на нефть плавно восстанавливаться, когда мир постепенно выходит из карантина и запускает экономику, уже не столь оптимистичны, пишет Investing.com.

На стоимость сырья повлияла еще и неопределенность относительно приверженности России к дальнейшим масштабных сокращений добычи ресурса.

Ведь, как известно, страны ОПЕК+ соберутся 9 июня, чтобы проанализировать уже сделанное и договориться о новых решениях для восстановления стабильности на рынке нефти.

Как изменились цены на нефть

Фьючерсы за июль на нефть WTI снизились на 4,4% (1,44 доллара) – до 31,37 доллара за баррель, после того, как в начале сессии торгов опустились на 5% – до минимума в 31,14 доллара за баррель.

(1,44 доллара) – до 31,37 доллара за баррель, после того, как в начале сессии торгов опустились на 5% – до минимума в 31,14 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 3,2% (1,10 доллара) – до 33,64 доллара за баррель.

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Запасы растут, надежды на восстановление спроса гаснут: подробно о рынке нефти

По словам Стивена Иннеса, главного стратега по рынкам AxiCorp, неожиданные сведения Американского институт нефти (API) о росте запасов сырья и опасения участников рынка относительно решения России увеличить добычу являются основными барьерами для дальнейшего роста цен.

Как часто случается во время подготовки к заседанию ОПЕК+, внимание сосредоточено именно на действиях России. И это закономерно, поскольку исторически страна всегда отставала в ходе выполнения своих обязательств в рамках ОПЕК+,

– добавил Иннес.

Что известно о запасах нефти и нефтепродуктов

По данным API, запасы сырой нефти выросли на 8,7 млн баррелей в течение прошлой недели, которая закончилась 22 мая. Это число значительно превышает прошлые прогнозы аналитиков, которые ожидали, что объем сырья в хранилищах вырастет на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина повысились на 1,1 млн баррелей, что больше в более 10 раз ожиданий аналитиков. Запасы дизельного топлива и мазута выросли на 6,9 млн баррелей – это почти в четыре раза больше, чем ранее предполагалось.

Это просто означает, что хотя и восстановление спроса прогрессируєт, но оно недостаточно сильное,

– утверждает Леклан Шоу, руководитель подразделения исследований товарного рынка Национального банка Австралии.

Рынок еще ждет данных касательно запасов нефти и продуктов нефтепереработки от Министерства энергетики США, чтобы сравнить эти сведения с информацией API.

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Цены на нефть накануне

В среду, 27 мая, цены на нефть резко упали после многодневного роста накануне. Однако тогда причинами снижения стоимости сырья стали события в Гонконге и ухудшение отношений между США и Китаем. В частности, жители Гонконга вышли на акцию протеста в воскресенье, 24 мая, против закона о нацбезопасности, представленного Китаем. В США раскритиковали этот закон.