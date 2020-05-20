Цены на нефть выросли еще больше после публикации данных о ситуации на рынке США

Мировые цены на нефть эталонных марок в среду, 20 мая, выросли на 3%. Этому предшествовало обнародование отчета Министерства энергетики США о сокращении запасов нефти в стране.

По данным Интерфакс-Украина, цена июльских фьючерсов Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на вечер 17:35 по киевскому времени, составила 35,72%. Этот показатель на 3,09% (1,07 доллара) выше, чем тот, который был установлен на момент закрытия предыдущей сессии торгов.

Июльские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже к этому времени выросли на 3,38% (1,08 доллара) и составили 33,04 доллара за баррель.

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Что известно о запасах нефти в США: данные отчетов Минэнерго и API

В США запасы нефти на прошлой неделе снизились на 5 млн баррелей, по данным Минэнерго страны. В то же время, резервы бензина в Соединенных Штатах в течение недели, наоборот, выросли на 2,8 млн баррелей, а дистиллятов – на 3,8 млн баррелей.

Эти числа противоречат прошлым прогнозам аналитиков S&P Global Platts.

В частности, они ожидали, что нефтяные запасы в США вырастут на 2,4 млн баррелей, а дистиллятов – на 3,2 млн баррелей. Резервы бензина, по их предсказаниям, должны снизиться на 3,5 млн баррелей.

Также во вторник, 19 мая, Американский институт нефти (API) опубликовал сведения по запасам нефти и продуктов нефтепереработки за неделю, завершившейся 15 мая. По его информации, ситуация такова:

Запасы нефти в США снизились на 4,8 млн баррелей.

Запасы бензина сократились на 651 000 баррелей.

Запасы дистиллятов выросли на 5,1 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге (штат Оклахома, США), крупнейшем нефтехранилище, упали на 5 млн баррелей.

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Цены на нефть растут: что прогнозируют эксперты

По информации MarketWatch, ближайший конец кривой фьючерсов на нефть марки WTI в понедельник, 18 мая, перешел в бэквордацию. Это означает, что июньский контракт стоил дороже, чем июльский. По словам одного из редакторов Sevens Report Research Тайлера Ричи, такое явление является признаком "высокого спроса на физическую нефть, а также наличия места в хранилищах для хранения сырья".

С начала мая американская нефть WTI подорожала на 70% после масштабного обвала в апреле. Тогда цена сырья опустилась до отрицательного значения – минус 37,6 доллара за баррель.

Некоторые эксперты утверждают, что цены на нефть не будут испытывать особых изменений в ближайшее время. Ведь для их роста или падения нужен катализатор.