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Цены акций Facebook и Google могут достичь уровня 2008 года: прогноз аналитиков

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Акции техкомпаний упадут в цене / Unsplash

Facebook и Alphabet, материнская компания Google, могут столкнуться с быстрой продажей своих акций (sell-off), вызванной пандемией коронавируса.

По данным аналитиков Evercore, акции двух техгигантов упадут в цене на 30-40%, если произойдет sell-off, пишет PYMNTS.com.

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Что такое sell-off на фондовом рынке? Это быстрая продажа ценных бумаг. Увеличение количества акций приводит к снижению их цены.

Аналитики отмечают, что акции Facebook и Alphabet снизились в цене на 25% от своего годового максимума. Сегодня ценные бумаги Alphabet торгуются на уровне 1100 долларов за акцию.

Если быстрая продажа все-таки состоится, то их цена может опуститься до отметки 2008 года – от 715 долларов до 830 долларов за акцию.


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Эксперты Evercore отмечают, что Facebook вообще не торговал своими акциями по заниженной цене. Однако такие проблемы могут появиться в компании в будущем. В частности, ценные бумаги Facebook уже можно было купить со скидкой 15% по сравнению с Google. Если эта тенденция продолжится, то стоимость акций соцсети снизится до 120 долларов. Сейчас ценные бумаги Facebook торгуются на уровне 150 долларов за одну штуку.

В понедельник, 16 марта, акции Alphabet снизились в цене сразу на 9,5%. Это произошло в условиях падения мировых фондовых рынков. Стоимость ценных бумаг Facebook тогда упала на 11,6%.

Пандемия коронавируса, от которого умерли тысячи человек во всем мире, не только заставила власти стран ввести карантин, но и нанесла ущерб фондовым рынкам. Кроме того, цены на нефть опустились за пределы 30 долларов за баррель. Фондовые рынки, в свою очередь, демонстрируют худшие торговые показатели за всю свою историю.
Автор: Татьяна Панасюк
Теги: Google Фондовый рынок Финансы Facebook Новости компаний Инвестиции Акции глобальных компаний
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