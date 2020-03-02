Цены на акции и нефть возобновили рост: что прогнозируют аналитики

В понедельник, 2 марта, азиатский фондовый рынок начал восстанавливаться. В результате ключевые индексы и цены на нефть выросли.

Паника среди инвесторов немного утихла. Этому способствовали многочисленные заявления представителей Федеральной резервной системы США (ФРС), Банка Японии, Резервного банка Австралии (РБА) относительно дальнейших действий для сдерживания негативного влияния коронавируса на экономику. Об этом сообщает "Лига.Бизнес", ссылаясь на мировые СМИ.

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Как ожидается, ФРС в марте снизит процентную ставку на 50 пунктов, а РБА – на четверть пункта. По словам главы Банка Японии Харухико Курода, финансовый регулятор будет принимать необходимые решения для дальнейшей стабилизации финансовых рынков.

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Как изменились ключевые фондовые индексы:

Индекс CSI300 акций, торгующихся на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня увеличился на 1,5% .

акций, торгующихся на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня . Индекс MSCI , в который входят акции компаний Азиатско-Тихоокеанского региона, не считая Японии, вырос на 0,3% в начале дня.

, в который входят акции компаний Азиатско-Тихоокеанского региона, не считая Японии, в начале дня. Американский S&P 500 тоже вырос на 0,3% после рекордного падения на прошлой неделе. Напомним, в течение всего пяти дней этот индекс снизился на 11%. Такое падение S&P 500 стало самым продолжительным за последние три года и самым большим с момента финансового кризиса 2008 года.

тоже после рекордного падения на прошлой неделе. Напомним, в течение всего пяти дней этот индекс снизился на 11%. Такое Японский фондовый индекс Nikkei вырос на 0,4% несмотря на то, что открывал торги, имея низкий показатель – минус 1,3%.

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Относительно цен на нефть, то они начали расти. По состоянию на 8:10 по киевскому времени стоимость барреля Brent составила 51,41 доллара. Цена нефти марки WTI была на уровне 46,14 доллара за баррель.