Цены на акции падают, доллар растет, нефть – ниже 28 долларов: рынки продолжает лихорадить

В четверг, 16 апреля, фондовый рынок Азии обвалился после многодневного роста накануне. Цены на нефть немного поднялись, однако этот рост незначителен.

Такие колебания на финансовых рынках происходят на фоне неутешительных прогнозов относительно влияния пандемии коронавируса на мировую экономику, пишет Лига.Бизнес со ссылкой на зарубежные СМИ. Также инвесторы негативно отреагировали на снижение розничных продаж и наибольшее падение производства в США с 1974 года.

Нестабільность на рынке нефти: Цены на нефть продолжают падать: соглашение ОПЕК+ не успокоило рынки

В частности, в Соединенных Штатах в течение марта резко снизились объемы розничных продаж, а падение производства стало крупнейшим за последние 74 года. В то же время, по прогнозам Международного валютного фонда, темпы роста производства в Азии снизятся до нуля впервые за 60 лет.

Как изменились основные фондовые показатели:

Индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии снизился на 0,6%.

акций Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии снизился на 0,6%. Японский фондовый индекс Nikkei опустился на 1,3%.

опустился на 1,3%. Фьючерсы E-mini на S&P 500 упали на 0,3% после того, как американский фондовый рынок только за одну ночь обвалился на 2,2%.

упали на 0,3% после того, как американский фондовый рынок только за одну ночь обвалился на 2,2%. Ключевые фондовые индексы Австралии, Южной Кореи, Гонконга и Шанхая уменьшились в промежутке между 0,3% и 1,5%.

Больше об экономике: Аналитики McKinsey спрогнозировали 9 сценариев развития мировой экономики после пандемии

Курс валют

Доллар отметился ростом по отношению к большинству основных валют. Так, он стоил 107,78 иены, а также достиг недельного максимума по австралийскому доллару – 0,6282 доллара США за один австралийский доллар. Однако самый большой рост американский доллар продемонстрировал в отношении к нацвалюте Новой Зеландии – киви, увеличившись на 0,7% – до 0,5955 доллара.

Цены на нефть

Стоимость нефти немного увеличилась, однако остается нестабильной. Рынки обеспокоены тем, что соглашение ОПЕК+ об уменьшении объемов нефтедобычи, принятое на прошлых выходных, не поможет рекордном падению спроса на сырье.

На момент открытия азиатских рынков нефть марки WTI подорожала на 3% (0,60 доллара) и составляет 20,46 доллара за баррель. Накануне стоимость сырья этой марки достигла самого низкого уровня с 2002 года. Нефть Brent выросла в цене на 0,80 доллара, достигнув 28,50 доллара за баррель.

По состоянию на четверг, 16 апреля, 8:35 утра по киевскому времени Brent торговалась по 27,89 доллара за баррель, а WTI – по 19,86 доллара.

Напомним, во вторник, 14 апреля, впервые после сделки ОПЕК+ стоимость барреля нефти марки Brent была ниже, чем 30 долларов. К этому моменту цена сырья сохранялась на уровне 31-33 долларов за баррель. А во время открытия торгов в среду, 15 апреля, Brent опустилась до 29 долларов.

Ситуация на рынке нефти: Рекордный обвал цен и резкое снижение спроса: каким был первый квартал 2020 для рынка нефти

Из-за распространения коронавируса спрос на нефть снизился втрое. В конце марта стоимость сырья упала до уровня 2002 года. Поэтому 12 апреля группа ОПЕК+, в состав которой входят страны-экспортеры нефти ОПЕК и их партнеры, среди которых Россия и другие государства, договорилась сократить объемы нефтедобычи на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение следующих двух месяцев – мая-июня. Соглашение официально начнет действовать с 1 мая.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 16 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 2 069 819 подтвержденных случаев заражения, из них 137 193 – закончились смертью. Выздоровели уже 517 913 человек.



Согласно информации Минздрава, в Украине подтверждены 4161 случаев заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом, из них 116 – летальные, а 186 пациентов выздоровели.