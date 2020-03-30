Цены на акции падают, нефть дешевеет: как началась неделя для мировых фондовых рынков

В понедельник, 30 марта, азиатские фондовые рынки снова обвалились, поэтому стоимость акций снизилась. Также упали цены на нефть.

У инвесторов все еще возникают опасения относительно увеличения и продолжения ряда ограничений, введенных в странах, через коронавирус, сообщает Лига.Бизнес со ссылкой на иностранные СМИ.

Кроме того, неуверенности им придает и тот факт, что пандемия COVID-19 нанесет значительный ущерб мировой экономике, несмотря на меры центральных банков, направленные на поддержание темпов роста экономики.

Читайте также: Фондовый рынок США растет вопреки прогнозам о рецессии и рекордном уровне безработицы

Как изменились основные фондовые показатели

Индекс MSCI на акции Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии снизился на 1,1% .

на акции Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии . Шанхайские голубые фишки потеряли 1,4% .

. Фьючерсы E-Mini на S&P 500 упали на 1,2% .

. Японский фондовый индекс Nikkei снизился на 3,7% .

. Euro Stoxxx 50 , фондовый индекс, состоящий из 50 крупнейших компаний еврозоны снизился на 0,6% .

, фондовый индекс, состоящий из 50 крупнейших компаний еврозоны . Британский индекс FTSE опустился на 1,3%.

Интересно: Акции техгигантов: как может измениться их стоимость в 2020 году

Курсы валют

Доллар США продемонстрировал большое недельное падение за последние десять лет. В частности, в отношении иены курс доллара закрепился на отметке 107,27. Максимальное значение составляло 111,71 иены за доллар.

Курс евро тоже снизился после роста более чем на 4% на прошлой неделе. Сейчас он составляет 1,12 евро за доллар.

Падение курса доллара на прошлой неделе подтолкнуло рост стоимости золота. Однако сегодня инвесторы вынуждены были ликвидировать прибыльные позиции, чтобы покрыть убытки. В результате золото стало дешевле на 0,5% – 1609,42 доллара за унцию.

Цены на нефть

Стоимость нефти вновь начала снижаться. На момент открытия азиатских рынков нефть марки Brent опустилась на 1,56 доллара, достигнув 23,37 доллара за баррель. Цена нефти WTI упала на 1,12 доллара и составила 20,39 доллара за баррель.

Однако по состоянию на 8:19 по киевскому времени стоимость Brent выросла до 26,80 доллара, а WTI – до 20,62 доллара за баррель.



Знать больше: Цены на нефть резко упали после роста накануне: что известно о ситуации на рынке

Сдерживающие меры не добавляют уверенности

Аналитики мировых банков продолжают давать неутешительные прогнозы относительно уровня мирового ВВП в 2020 году. Так, в JPMorgan утверждают, что этот показатель может снизиться на 10,5% в годовом исчислении.

Мы продолжаем снижать прогнозы мирового ВВП на первую половину 2020 года. Ведь наша оценка степени охвата глобальной пандемии и убытков, связанных с необходимой политикой сдерживания, выросла,

– заявил Брюс Касман, экономист JPMorgan.

По теме: Рецессия в 2020 году будет краткосрочной: экс-глава ФРС дал оптимистический прогноз

Центральные банки разных стран делают все возможное, чтобы ослабить проблемы ликвидности на финансовых рынках. В частности, многие из них уже значительно снизили базовые процентные ставки, а также провели ряд масштабных кампаний по покупке активов. Однако пока неизвестно, хватит ли всех этих мер, чтобы помочь мировой экономике выжить в условиях распространения коронавируса.

Это большая неизвестность, которая предполагает, что рынки, вероятно, будут оставаться волатильными, пока эта неопределенность не будет устранена,

– Родриго Катриль, старший валютный стратег NAB.

Именно поэтому рынки неоднозначно восприняли предупреждение представителей правительства Великобритании о том, что сдерживающие меры могут длиться несколько месяцев. Кроме того, в воскресенье, 29 марта, президент США Дональд Трамп все же продолжил карантин в стране до 30 апреля. Ранее лидер Соединенных Штатов говорил, что к Пасхе все ограничения будут отменены. Однако количество инфицированных коронавирусом в США увеличивается с каждым днем.

Что известно о коронавирусе: последние данные Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По состоянию на 30 марта 2020 в мире зарегистрировано 742 201 подтвержденных случаев заражения, из них 34 018 – закончились смертью. Выздоровели уже 152 042 человек.



В Украине подтверждено 480 случаев заболевания COVID-19, вызванные новым коронавирусом, из них 11 – летальные, а 6 пациентов выздоровели.