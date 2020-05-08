Цены на нефть демонстрируют длительный рост: почему и насколько подорожали Brent и WTI

В пятницу, 8 мая, цены на нефть эталонных марок продолжают расти. Нефть Brent и WTI стремительно дорожают на фоне новостей о восстановлении спроса на сырье в Китае, одном из крупнейших импортеров нефти.

По данным Лига.Бизнес, по состоянию на 8:25 по киевскому времени июльские фьючерсы на Brent стоили 29,91 доллара за баррель, то есть выросли на 1,51% по сравнению с предыдущей сессией торгов. Июньские фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 2,21%, достигнув 24,5 доллара за баррель.

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Китайский импорт нефти в прошлом месяце вырос до 10,42 миллиона баррелей в сутки. В марте этот показатель составлял 9,68 миллиона баррелей в сутки. Также вырос и экспорт из Китая, вопреки прогнозам о его падении.

По мнению аналитиков, в общем, спрос на нефть будет расти медленно.

Цены на нефть: последние изменения и прогнозы

В среду, 6 мая, нефть марки Brent стоила более 30 долларов за баррель. Кроме того, в этот день резко увеличилась и цена на российскую нефть Urals.

В частности, она поднялась на 4,59 доллара, что стало максимальным дневным показателем роста с середины марта. Таким образом, нефть Urals торговалась по 24,68 доллара за баррель.

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В ОПЕК прогнозируют, что цены на нефть вырастут до 40 долларов за баррель. Однако этого следует ожидать лишь во второй половине 2020 года.

Аналитики австралийского банка Commonwealth Bank прогнозируют рост стоимости нефти Brent до 38-39 долларов за баррель к концу 2020 года.

Аналитики Goldman Sachs Equity Research тоже раньше представили свой прогноз по восстановлению роста цен на нефть. Они ожидают, что в 2021 году сырье марки Brent будет торговаться по 55,63 доллара за баррель, а американская WTI – по 51,38 доллара за баррель.