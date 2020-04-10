Цены на нефть могут упасть ниже 20 долларов, если ОПЕК + не достигнет согласия: прогноз

Цены на нефть сейчас полностью зависят от результатов переговоров между крупнейшими мировыми производителями сырья. В случае неудачи переговоров ОПЕК+, которые продлятся еще и в пятницу, 10 апреля, нефть может торговаться ниже, чем 20 долларов за баррель.

Такой прогноз сделал стратег глобального инвестиционного банка RBC Capital Markets, сообщает Markets Insider.

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Что известно о встрече ОПЕК+? Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия (группа ОПЕК+) в четверг, 9 апреля, встретились в формате видеоконференции для обсуждения вопроса сокращения объемов добычи нефти. В частности, стороны заявили о готовности снизить объемы добычи. Так, в течение мая-июня 2020 он будет снижен на 10 миллионов баррелей в сутки.



Однако с такими условиями не согласилась Мексика. По информации Bloomberg, все условия будут действовать, если эта страна тоже согласится на них. Однако министр энергетики Мексики покинула видеоконференцию. Поэтому было решено, что в пятницу, 10 апреля, во время собрания G-20 стороны продолжать договариваться с Мексикой.

Сотрудничество стран-экспортеров нефти с партнерами призвано избавить рынок от дальнейших потерь. Однако несколько факторов могут полностью изменить позитивный сценарий событий, утверждает Хелима Крофт, руководитель стратегического подразделения RBC.

Мы предостерегаем, что ситуация остается неоднозначной. Есть несколько подводных камней, которые все еще могут подорвать ход переговоров,

– отметила Крофт.

Нефть, стоимость которой в марте достигла исторического минимума, все еще пользуется слабым спросом из-за коронавируса. Пандемия продолжает тянуть цену сырья вниз.

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Крофт заявила, что неудачные переговоры могут создать еще большее давление на рынок нефти. В частности, цены на продукт впервые за 18 лет могут опуститься до отметки ниже, чем 20 долларов за баррель. Кроме того, если нефтепроизводители договорятся о сокращении объема добычи, нефть продолжит торговаться по низким ценам пока пандемия коронавируса не стихнет.

Эта договоренность (группы ОПЕК +) действительно очень важна. Это позволит перекрыть краны и начать постепенное восстановление рынка. Несмотря на это, цены на нефть быстро не стабилизируются из-за стремительного падения спроса на сырье через коронавирус,

– добавила Крофт.

По состоянию на 8:30 по Киеву пятницы, 9 апреля, цена на нефть Brent составляет 31,82 доллара за баррель, а стоимость WTI – 23,21 доллара за баррель.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 10 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



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