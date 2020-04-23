Цены на нефть начали расти, акции дорожают: ситуация на рынках кардинально изменилась

В четверг, 23 апреля, азиатские фондовые рынки выросли на фоне повышения цен на нефть и обещаний правительства США поддерживать экономику, которая продолжает страдать от пандемии коронавируса.

По информации Лига.Бизнес, индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии вырос сразу на 0,5% – до 460,43 пункта. Таким образом, этот фондовый показатель отскочил от двухнедельных минимумов.

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Австралийский индекс S&P поднялся на 0,4%. Акции голубых фишек Китая увеличились на 0,3%, а японский фондовый индекс Nikkei – на 0,8%.

Азиатские фондовые рынки поднялись вслед за американскими. В частности, ключевые биржевые показатели Уолл-стрит тоже выросли:

Промышленный индекс Доу-Джонса – на 2%.

Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 – на 2,3%.

Nasdaq – на 2,8%.

Фондовые рынки поднялись после того, как Сенат США единогласно одобрил новый антикризисный пакет. В четверг, 23 апреля, Палата представителей должна поддержать предложение Конгресса выделить почти 500 млрд долларов малому и среднему бизнесу. В случае согласования этого законопроекту, общий объем федеральной финансовой поддержки экономики страны в условиях коронавируса увеличится почти до 3 трлн долларов.

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Однако, несмотря на восстановление роста азиатских и американского фондовых рынков, основные европейские биржевые показатели и индекс малой капитализации США находятся на низком уровне – на территории "медведей". По мнению главного стратега-аналитика компании Global Investors Сима Шаха, низкие значения показателей, о которых говорилось выше, вызывают сомнения относительно того, что "инвесторы с оптимизмом" воспринимают ситуацию.

По словам Шаха, фондовые рынке могут стабилизироваться и восстановить рост в случае, если во всем мире будут вводиться серьезные политические стимулы для борьбы с пандемией коронавируса.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 23 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 2 630 778 подтвержденных случаев заражения, из них 183 489 – закончились смертью. Выздоровели уже 714 195 человек.



Согласно информации Минздрава, в Украине подтверждены 7170 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 187 – летальные, а 504 пациентов выздоровели.

Цены на нефть

В четверг, 23 апреля, нефть Brent выросла в цене более чем на 3% – до 21,09 доллара за баррель. Рынки положительно воспринимают перспективы будущего сокращения объемов добычи сырья, принятое странами ОПЕК+ 12 апреля. В частности, с 1 мая и до конца июня нефтедобыча снизится на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Из-за роста цен на нефть поднялся и энергетический индекс S&P 500 на 3,6%.

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Американская нефть WTI тоже подорожала и составила 14,22 доллара за баррель.

По состоянию на 8:15 по киевскому времени четверга, 23 апреля, Brent торгуется по 22,90 доллара за баррель, а нефть WTI – по 15,81 доллара за баррель.

Напомним, в среду, 22 апреля, стоимость нефти Brent достигла 20-летнего минимума, опустившись до почти 16 долларов за баррель. Стоимость сырья опустилась более чем в четыре раза с января 2020 года.

А в понедельник, 20 апреля, майские фьючерсы на нефть WTI продемонстрировали отрицательные значения цены – минус 37,6 доллара за баррель.

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Курсы валют

Доллар почти не изменился по отношению к японской иене, составляет 107,72 иены за один доллар.

В отношении чувствительных к рискам валют Австралии и Новой Зеландии американский доллар тоже продемонстрировал устойчивость – 0,6310 доллара и 0,5941 доллара соответственно.

Курс евро немного снизился – до 1,08 доллара. Британский фунт остается неизменным – 1,2330 доллара.

Индекс доллара снизился на 0,1% – до 100,38.