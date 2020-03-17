Цены на нефть начали расти после большого обвала: что прогнозируют аналитики

Цены на нефть эталонных марок выросли после стремительного падения в понедельник, 16 марта.

Во вторник, 17 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 30,79 доллара за баррель, пишет Интерфакс-Украина. По сравнению с предыдущими торгами, цена нефти этой марки выросла на 2,46% (0,74 доллара).

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Апрельские фьючерсы на нефть WTI по ​​итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже тоже стали дороже. В частности, их цена выросла на 4,36% (1,25 долларов) до 29,95 доллара за баррель. Во время предварительной сессии торгов стоимость нефти WTI снизилась на 9,6%.

По словам главного аналитика по рынкам AxiCorp Стивена Иннеса, нефтяную индустрию сейчас поддерживают покупатели. Они хотят "выиграть" от снижения стоимости сырья, отметил эксперт. Кроме того, рынок поддерживает закрытие коротких торговых позиций на биржах, добавил Иннес.

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На фоне резкого снижения цен на нефть США решили закупить в больших объемах сырье и пополнить собственные стратегические запасы. Другие страны тоже планируют последовать примеру Соединенных Штатов и увеличить объемы своих нефтяных резервов.

По мнению Иннеса, такие действия стран не совсем логичны. Если хранилища нефти полностью заполнить, то спрос на сырье уменьшится, что приведет к еще большему падению ее цены.

Глобальным рынкам остается надеяться, что Саудовская Аравия и Россия смогут договориться до того, как мы достигнем этой точки невозврата,

– заявил Иннес.

Что известно об обвале цен на нефть

В прошлый понедельник, 9 марта, цены на нефть рекордно снизились. Причина падения – Россия не согласилась с решением Саудовской Аравии поддержать рынок в условиях коронавируса путем сокращения объема добычи нефти. В частности, цена сырой нефти опустилась на 27% до 30,04 доллара за баррель.

На следующий день, 11 марта, стоимость нефти начала расти. Ведь рынок ожидал дополнительные меры правительства США по сдерживанию темпов замедления экономики. Цена нефти Brent достигла 38,5 доллара за баррель.

Незначительный рост стоимости сырья сменился резким падением 12 марта. Это произошло из-за решения президента США Дональда Трампа временно запретить въезд туристов из Европы в США на фоне стремительного распространения коронавируса. Цена Brent составляла 34,22 доллара, а WTI – 31,60 доллара за баррель.

В понедельник, 16 марта, стоимость нефти еще больше обвалилась. По состоянию на утро, цена Brent составляла 32,68 доллара. Однако до обеда стоимость этой марки снизилась до 29,74 доллара за баррель.