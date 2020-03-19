Цены на нефть начали расти после рекордного обвала накануне: что говорят аналитики

В четверг, 19 марта, цены на нефть эталонных марок возобновили рост после рекордного обвала накануне, когда стоимость сырья была ниже 25 долларов за баррель.

Цена майских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 12:47 по киевскому времени составляла 26,5 доллара за баррель, пишет Интерфакс-Украина. Таким образом, стоимость сырья этой марки поднялась на 1,62 доллара (6,51%) по сравнению с ценой предыдущей сессии торгов.

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Апрельские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 2,43 доллара (11,93%), достигнув 22,8 доллара за баррель.

Несмотря на повышение цен на нефть, аналитики считают, что рост будет продолжаться недолго. Ведь спрос на сырье продолжает снижаться из-за вспышки коронавируса. Это усиливается и ценовой войной на рынке, которая началась после завершения встречи ОПЕК.

Напомним, тогда Россия не поддержала Саудовскую Аравию, которая предлагала сократить объемы добычи нефти и ослабить негативное влияние коронавируса на индустрию.



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По словам аналитиков Jefferies, с 1 апреля объем нефтедобычи составит 4 млн баррелей в сутки, что может еще больше обвалить цены на сырье.

Если никто никто не примет никаких мер, ни один из производителей не выигрывает от нынешней ситуации,

– отметили в Jefferies.

Американский сенатор-республиканец Кевин Крамер в среду, 18 марта, призвал президента США Дональда Трампа запретить импорт нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК. По его словам, действия этих стран "искажают энергетические рынки".