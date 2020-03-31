Цены на нефть начали расти после рекордного падения: коротко о ситуации на рынке

Во вторник, 31 марта, цены на нефть поднялись после падения накануне. Причиной роста стоимости сырья стала договоренность президентов России и США о переговорах по стабилизации энергетических рынков.

Цена на нефть марки Brent выросла на 1,9% – до 23,19 доллара за баррель, сообщает Лига.Бизнес со ссылкой на зарубежные СМИ. Так, на момент закрытия торгов в понедельник, 30 марта, стоимость сырья этой марки составляла 22,76 доллара – самый низкий уровень с ноября 2002 года.

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Цена на нефть WTI увеличилась на 5,8% – до 21,26 доллара за баррель. По результатам прошедшей сессии торгов, стоимость WTI составляла 20,09 доллара. Этот показатель тоже рекордно низкий. Последний раз цена на нефть WTI опускалась до отметки чуть более 20 долларов в феврале 2002 года.

По словам старшего аналитика рынка в OANDA Эдварда Мойи, цены на нефть возобновили рост с почти 18-летнего минимума. Участники рынка надеются, что опасения относительно избыточного предложения сырья немного стабилизируются. В частности, этому может способствовать договоренность президентов РФ и США, добавил Мойя.

В понедельник, 30 марта, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы стабилизации энергетических рынков. Лидеры стран договорились о продолжении переговоров касательно проблем нефтяной отрасли с участием министров энергетики.



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Ранее Дональд Трамп заявлял, что обязательно вмешается в ценовую войну Саудовской Аравии и РФ. По его словам, несмотря на то, что низкие цены на бензин выгодные американским потребителям, они наносят значительный ущерб нефтяной промышленности.

Напомним, в марте цены на нефть обвалились до минимума с 2002 года. Причиной такого резкого падения стоимости сырья стала "нефтяная война" Саудовской Аравии и РФ на фоне снижения спроса на продукцию из-за коронавируса.

В частности, в начале марта состоялась встреча стран-участниц ОПЕК с партнерами. Саудовская Аравия хотела договориться с Россией о сокращении объемов добычи нефти, чтобы улучшить экономическую ситуацию в мире. Однако Россия не поддержала решение Эр-Рияда, вследствие чего последний резко снизил цены на нефть и увеличил объемы добычи сырья.