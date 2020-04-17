Цены на нефть нестабильные: Brent немного подорожала, американская WTI рекордно снизилась

В пятницу, 17 апреля, цены на нефть эталонных марок продолжают быть нестабильными: стоимость Brent немного выросла, а WTI, наоборот, дешевеет.

Незначительному улучшению ситуации на рынке нефти способствуют сообщения о том, что США планируют постепенно восстанавливать экономическую активность, пишет Интерфакс-Украина. По мнению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, несмотря на сложное эпидемиологическое положение, пора запускать некоторые отрасли экономики, которые были приостановлены для сдерживания распространения коронавируса.

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Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 28,35 доллара за баррель. Стоимость сырья этой марки поднялась на 1,91% (0,53 доллара) с момента предыдущей сессии торгов.

Нефть WTI упала в цене на 0,91% (0,18 доллара) и составляет 19,69 доллара за баррель. На момент закрытия предыдущей сессии торгов стоимость нефти WTI оставалась рекордно низкой – на уровне февраля 2002 года.

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Соглашение ОПЕК+: о чем договорились стороны? Напомним, на прошлых выходных страны ОПЕК + договорились снизить объемы добычи нефти для стабилизации цен на сырье. В частности, в мае-июне этого года добыча сырья стороны решили сократить на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (на 23%). Далее с июля и до конца 2020 года нефтедобыча снизится на 7,7 млн баррелей в сутки (18%), а с января 2021 года до мая 2022 года – на 5,7 млн баррелей в сутки (14%).

Что прогнозируют аналитики

По мнению экспертов AxiCorp, росту цен на нефть могут помешать опасения трейдеров, что договоренность о сокращении нефтедобычи не компенсирует падение спроса на сырье во втором квартале этого года.

Так, по прогнозам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки – до 92,82 млн баррелей в сутки. Наибольшее падение спроса на сырье будет именно во втором квартале, утверждают представители организации. Опять же, причина этому – пандемия коронавируса.

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Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало прогноз, согласно которому глобальный спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки в 2020 году. В МЭА предполагают, что в этом году мировой спрос на нефть будет на 29 млн баррелей в сутки меньше, чем год назад.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 17 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



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