Цены на нефть падают: рынки ожидают восстановления торговой войны между США и Китаем

В понедельник, 4 мая, цены на эталонные марки нефти снизились. Это произошло на фоне новостей о том, что США планируют увеличить таможенные пошлины на китайские товары, чтобы таким образом наказать Китай за несвоевременное информирование мира о вспышке коронавируса.

По данным Интерфакс-Украина, цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 8:50 понедельника, 4 мая, составила 25,97 доллара за баррель. Это на 1,78% (0,47 доллара) меньше, чем цена нефти этой марки, зафиксированная на момент закрытия предыдущей сессии торгов.

В частности, в пятницу, 1 мая, июньские фьючерсы Brent подешевели на 0,15% (0,04 доллара) и составили 25,44 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть WTI в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже тоже снизились в цене на 7,08% (1,4 доллара), достигнув 18,38 доллара за баррель. На момент закрытия предыдущей сессии торгов контракт торговался по 19,78 доллара за баррель, увеличившись на 5% (0,94 доллара).

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Как восстановление торговой войны США и Китая повлияет на цены на нефть

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 3 мая, в эфире телеканала Fox News заявил, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. По словам американского лидера, введение таможенных пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

В то же время, госсекретарь США Майкл Помпео на прошлых выходных заявил, что Вашингтон имеет достаточное количество доказательств того, что коронавирус начал распространяться по миру именно с китайской лаборатории в Ухане.

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Аналитики AxiCorp подтвердили информацию о том, что Дональд Трамп рассматривает вопрос введения таможенных пошлин на товары из Китая.

Трамп, по некоторым данным, рассматривает возможность введения дополнительных таможенных пошлин для китайских товаров. Это повышает риски для рынка,

– отметили эксперты AxiCorp.

Кроме того, аналитики отмечают, что восстановление торговой войны между США и Китаем негативно повлияет на цены нефти.

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Соглашение ОПЕК+ в действии

Как известно, в пятницу, 1 мая, начало официально действовать соглашение ОПЕК+ о снижении объемов нефтедобычи для урегулирования ситуации на рынке. По условиям соглашения, добыча сырья снизится на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня этого года от уровня октября 2018 года. Россия и Саудовская Аравия обязаны сократить нефтедобычу от уровня в 11 млн баррелей в сутки.

С июля и до конца года объемы добычи сырья снизятся на 7,7 млн баррелей в сутки (на 18%), а в мае 2022 – на 5,7 млн баррелей в сутки (на 14%).

Запланированное снижение объемов добычи будет рекордным, однако эксперты не забывают об огромном избытке нефти на мировом рынке, что и сдерживает рост цен,

– заявил аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

По данным Baker Hughes, на прошлой неделе количество действующих нефтяных буровых установок в США снизилась на 53 единиц – до 325 установок.