Цены на нефть поднимаются: инвесторы ожидают, что спрос на сырье вырастет

В среду, 29 апреля, цены на нефть эталонных марок выросли после стремительного падения накануне, когда WTI торговалась чуть более 11 долларов за баррель.

Инвесторы надеются на то, что спрос на сырье, все-таки вырастет, сообщает Лига.Бизнес с ссылкой на зарубежные СМИ. Как указано, объемы запасов нефти в США сейчас меньшие ранее прогнозируемых.

Рынок нефти 28 апреля: Нефть продолжает дешеветь: почему падают цены на сырье и как изменилась ситуация на рынке

Американская нефть WTI подорожала на 15,7% – до 14,29 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть Brent выросли на 4%, достигнув 21,28 доллара за баррель.

По состоянию на 9:30 по киевскому времени среды, 29 апреля, WTI торговалась по 13,46 доллара за баррель, а Brent – по 23,10 доллара за баррель.

Напомним, что во вторник, 28 апреля, утром цена американской нефти WTI стремительно снизилась на 12% – до 11,19 доллара за баррель. Стоимость Brent не превышала отметки в 20 долларов. Инвесторы хотели как можно скорее избавиться от нефтяных контрактов на фоне усиленного перепроизводства сырья.

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В ОПЕК успокаивают инвесторов и прогнозируют восстановление роста цен на нефть. В частности, по словам министра энергетики Алжира Мохаммеда Акраба, который является президентом конференции по декабрь 2020 года, сырье подорожает до 40 долларов за баррель. Однако этого следует ожидать во втором полугодии 2020 года, подчеркнул Акраб.

Американский инвестор Джим Крамер прогнозирует еще один масштабный обвал цены WTI. По его словам, июньские фьючерсы на нефть марки WTI достигнут нуля долларов быстрее, чем это было с майскими контрактами.

Напомним, в пятницу, 1 мая, вступит в действие соглашение ОПЕК+. В течение мая-июня 2020 году добыча нефти сократится на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки с июля и до конца 2020 года – на 7,7 млн баррелей в сутки, а в мае 2022 года – на 5,7 млн баррелей в сутки.