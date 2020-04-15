Цены на нефть продолжают падать: соглашение ОПЕК+ не успокоило рынки

Цены на нефть продолжают снижаться несмотря на договоренность ОПЕК+ уменьшить объемы добычи на рекордные 9,7 млн баррелей в день. Инвесторы насторожены темпам распространения коронавируса и влиянием заболевания на мировую экономику.

По данным Markets Insider, Нефть WTI подешевела на 11% – до 19,96 доллара за баррель, снижаясь в цене уже третий день подряд. Стоимость Brent упала более чем на 7% – до 29,39 доллара за баррель.

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Таким образом, резкое падение уровня потребления нефти, поскольку авиакомпании сокращают рейсы через коронавирус, затмило факт достижения соглашения ОПЕК+ об уменьшении объемов добычи сырья.

Интересно, что накануне виртуальной встречи в рамках видеоконференции стран-экспортеров нефти с партнерами цены на нефть поднимались. Рынки с нетерпением ждали достижения соглашения. Однако, как видим, новости о коронавирусе еще больше влияют на настроения инвесторов.

Последствия коронавируса для рынка нефти

Отметим, что соглашение ОПЕК + стало необходимой реакцией участников стран, занимающихся нефтедобычей, на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Из-за вспышки коронавируса ряд нефтеперерабатывающих предприятий вынуждена была остановить работу. Также произошли сбои в цепях поставок сырья. Это привело к снижению спроса на сырье и падение цен.

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Несмотря на то, что соглашение ОПЕК+ по снижению нефтедобычи стало историческим через такие значительные объемы – 9,7 миллиона баррелей в день – оно ​​не сможет полностью восстановить баланс между спросом и предложением, отмечают эксперты рынка. Кроме того, договоренность официально начнет действовать с 1 мая. К этому времени объемы нефтедобычи остаются неизменно высокими.

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