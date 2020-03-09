Цены на нефть рекордно снизились и привели к резкому падению мировых фондовых рынков: детали
Цены на нефть рекордно обвалились всего лишь за одну ночь. По данным компании Refinitiv, занимающейся финансовой аналитикой, такое падение стало самым большим с 1991 года.
Стоимость нефти в США снизилась на 34% до 27,34 доллара за баррель, сообщает CNN.
Недавно цена сырой нефти упала на 27% и торговалась по 30,04 доллара за баррель. Стоимость нефти марки Brent опустилась на 26% до 33,49 доллара за баррель, а цена WTI снизилась на 30%.
В частности, если в пятницу, 6 марта, нефть марки WTI закрывала торги на отметке 41,28 доллара за баррель, то по состоянию на утро понедельника, 9 марта, она торговалась меньше чем за 29 долларов за баррель.
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Шок на рынке нефти распространился на мировые фондовые рынки, которые до сих пор не могут оправиться от последствий коронавируса. Азиатские биржи обвалились в понедельник, 9 марта, как и американские фьючерсы.
Европейский фондовые рынки тоже продемонстрировали рекордное падение на фоне снижения цен на нефть:
- Британский фондовый индекс FTSE 100 упал на 8,5%, когда цены на нефть крупнейшей нефтегазовой компании BP (British Petroleum) снизились на 20%.
- Немецкий DAX уменьшился на 7,4%.
- Итальянский основной фондовый индекс FTSE MIB снизился на 7%.
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Коронавирус и ОПЕК: почему снизились цены на нефть
Резкое падение цен нефти произошло вследствие распада союза между Россией и Саудовской Аравией после встречи ОПЕК, состоявшейся в Вене в пятницу, 6 марта. В частности, РФ отказалась от предложения организации касательно поддержки рынка нефти путем сокращения объемов добычи сырья.
Рынок лихорадило в течение предыдущей недели:
- Так, перед первым собранием стран-участниц ОПЕК стоимость нефти увеличилась на 1%.
- Однако уже на следующий день, 6 марта, цены на сырье резко снизились.
- В течение прошлой недели Brent и WTI снизились на 2% в цене. Кроме того, опустилась стоимость нефтяных контрактов на ближайший месяц на Международной энергетической бирже Шанхая. В частности, в пятницу, 6 марта, она снизилась на 4,2% до 358,1 юаня за баррель.
- Кроме того, цены на нефть попали под влияние медвежьей тенденции (начали снижаться) в результате вспышки коронавируса. В результате распространения вируса снизился спрос на сырье. Ведь производственные мощности Китая временно приостановились из-за введения властями карантина.
ОПЕК – что известно об организации? Организация стран-экспортеров нефти, в которую входят государства, чья экономика зависит от доходов от экспорта нефти.
Основная цель организации – координация и унификация нефтяной политики стран-членов организации с тем, чтобы обеспечить справедливые и стабильные цены на нефть на мировом рынке, эффективные, экономически обоснованные и регулярные поставки нефти странам-потребителям, а также обеспечить инвесторам, которые вложили свой капитал в развитие нефтедобывающей отрасли, справедливую доходность вложений.
В состав ОПЕК входят: Алжир, Ангола, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Саудовская Аравия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла.
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