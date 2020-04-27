Цены на нефть резко упали после 4-дневного роста: места для хранения сырья может не остаться

Цены на нефть снова начали падать. Инвесторы боятся, что из-за все еще высокого уровня предложения продукта, сырье негде будет хранить. В результате может произойти еще один большой обвал цен на нефть 2020 года.

По данным Интерфакс-Украина, июньские фьючерсы на нефть Brent торговались по 21,10 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures. Таким образом, цена сырья этой марки опустилась на 1,6% (0,34 доллара) по сравнению с предыдущей сессией торгов.

Американская нефть WTI в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже стала дешевле на 8% (1,37 доллара). Поэтому, по состоянию на 7:00 утра по киевскому времени понедельника, 27 апреля, ее цена составила 15,57 доллара за баррель. Поэтому в ходе торгов падение стоимости WTI достигло 10% после того, как цена сырья росла в течение четырех дней подряд.

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Рынок нефти сегодня: основные сведения

Нефтяная компания Saudi Aramco уже снизила объемы добычи сырья. Предприятие решило сократить нефтедобычу раньше – еще до начала официальной даты действия соглашения ОПЕК+ 1 мая. Также о намерениях сократить нефтедобычу раньше, нежели 1 мая, заявили Кувейт, Алжир и Нигерия.

Аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объемы добычи, которая может вообще временно остановиться из-за низких цен на сырье, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Сегодня объемы нефтедобычи составляют около 100 млн баррелей в сутки. В то же время спрос на сырье в условиях, когда 2/3 населения мира находится в изоляции из-за пандемии коронавируса, может сократиться до 70 млн баррелей в сутки.

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По данным аналитика Kayrros Энтони Халфа, мировые нефтехранилища уже заполнены на 65%. Эксперт заявил, что в резервуары ежедневно поступает 50 млн баррелей нефти. Если ситуация не изменится, то все свободные места для хранения сырья будут полностью заполнены до июня.

Кроме того, вырос объем нефти, хранящейся в танкерах в море. В частности, с 1 марта этот показатель увеличился на 76% – до 153 миллионов баррелей, по данным аналитической компании Kpler.