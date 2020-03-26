Цены на нефть резко упали после роста накануне: что известно о ситуации на рынке

Цены на нефть снова начали снижаться на фоне возможного еще большего снижения спроса на сырье из-за усиленных карантинные мероприятия в результате коронавируса.

Стоимость нефти начала снижаться после значительного трехдневного роста, сообщает Лига.Бизнес со ссылкой на иностранные СМИ.

Оптимизм относительно одобрения в среду, 25 марта, сенатом США пакета финансовой помощи на сумму 2 трлн долларов улучшил позиции фондовых рынков, но не помог нефтяной индустрии.

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Рынок все еще поддается панике и боится снижения спроса из-за запрета на перемещение товаров и людей в период пандемии коронавируса. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 9:42 по киевскому времени упала на 2,96% – до 26,57 доллара за баррель. Стоимость WTI опустилась на 3,5% – до 23,62 доллара за баррель.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По состоянию на 26 марта 2020 в мире зарегистрировано 474 204 подтвержденных случаев заражения, из них 21 353 – закончились смертью. Выздоровели уже 115 003 человек.



В Украине подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 5 – летальные, а один пациент уже выздоровел.

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Нестабильность на рынке нефти: что нужно знать

По словам стратега рынков AxiTrader Стивена Иннеса, цены на нефть возобновили свой рост на фоне сообщений об антикризисном пакете мер правительства США для сдерживания негативного влияния коронавируса на экономику страны. Однако сейчас рынок не страдает от дефицита сырья, наоборот, он залит черным золотом. Поэтому активность трейдеров такая низкая, отметил Иннес.

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Напомним, начало этой недели был не очень успешным для рынка нефти. В частности, в понедельник, 23 марта, стоимость эталонных марок сырья отличилась нестабильностью: Brent подешевела до 26,04 доллара за баррель, а WTI – стала дороже почти на 0,5%, достигнув 22,74 доллара за баррель.

На прошлой неделе цена WTI опустилась на 29,3%. Это стало максимальным недельным падением стоимости этой марки с 1991 года. Относительно Brent, то ее цена обвалилась на 20,3%.

Аналитики ранее уверяли, что в ближайшее время не следует ожидать стабильности на рынке нефти. Ценовая война Саудовской Аравии и России, увеличение количества больных коронавирусом и падения мировой экономики больше всего влияют на стоимость сырья. Кроме, того, Эр-Рияд не уменьшает объемы добычи нефти, а еще и предоставляет странам дополнительные скидки на ее покупку.



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