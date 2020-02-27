Цены на нефть снизились на 11% всего за пять дней: что прогнозируют аналитики

Цены на нефть снова снижаются, опустившись на этот раз до минимума с января 2019 года. Это произошло из-за опасений относительно замедления темпов роста мировой экономики и уменьшения спроса на нефть из-за распространения нового коронавируса.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на иностранные СМИ.

В четверг, 27 февраля, снизилась стоимость фьючерсов на нефть марки Brent – на 1,27% до 52,75 доллара за баррель. Упала в цене и нефть WTI – на 1,4% до 48,05 доллара за баррель.

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В течение последних пяти дней торгов и Brent и WTI подешевели на 11%. Последний раз такое стремительное падение цен на нефть было в августе 2019 года.

Рынки акций тоже продолжают снижаться. Так, очередное падение наблюдается на азиатских фондовых биржах. Инвесторы боятся, что распространение коронавируса негативно повлияет на мировую экономику. Ведь карантин замедляет работу промышленных рынков и сферу торговли.

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Старший аналитик Fujitomi Co Кадзухико Саито отметил, что распространение коронавируса в США вызовет новый обвал. В частности, цены на нефть, вероятно, опустятся еще больше.

Напомним, понедельник, 24 февраля, неудачно начался для азиатского, европейского и американского фондовых рынков. Ключевые фондовые индексы резко снизились, что повлекло за собою падение и цен на нафту.

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Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 27 февраля 2020 в мире зарегистрировано 82 164 подтвержденных случаев заражения, из них 2801 – летальные. Выздоровели уже 32 897 человек. В среду, 26 февраля, выросло количество случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. В частности, это число впервые превысило количество новых инфицированных внутри КНР. Коронавирус начал стремительно распространяться в Италии и Иране. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом.