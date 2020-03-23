Цены на нефть снова нестабильные: Brent продолжает дешеветь

Цена на нефть Brent снова снизилась после того, а на WTI – немного выросла. Таким образом, стоимость сырья не демонстрирует единой динамики в течение последних сессий торгов.

По данным Интерфакс-Украина, по состоянию на 7:32 понедельника, 23 марта, цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 26,04 доллара за баррель.

Читайте также: Евробонды, валюта в банках и мировой кризис: как коронавирус влияет на финансовый рынок Украины

Следовательно, стоимость сырья этой марки снизилася на 3,48% (0,94 доллара) по сравнению с предыдущей сессией торгов. В частности, по результатам торгов в пятницу, фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 5,2% (1,49 доллара), достигнув 26,98 доллара за баррель.

Майские фьючерсы нефти WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени выросли на 0,49% (0,11 доллара) – до 22,74 доллара за баррель. Так, на момент закрытия предыдущих торгов стоимость нефти этой марки составила 22,63 доллара за баррель.

На прошлой неделе цена WTI опустилась на 29,3%. Это стало максимальным недельным падением стоимости этой марки с 1991 года. Относительно Brent, то ее цена обвалилась на 20,3%.



Знать больше: Обвал фондовых рынков: что нужно знать о крупном падении показателей мировых бирж

По данным CNBC, в марте нефть WTI стала дешевле на 43,9%, что стало рекордным падением ее стоимости за месяц. Аналитики Rystad Energy отметили, что ценовая лихорадка на рынке нефти будет сохраняться. Это зависит от объемов добычи сырья.

Эта печальная картина спроса, которую мы наблюдаем в течение долгого времени, с одновременным падением спроса на авиатопливо, бензин, судовое топливо, нефтепродукты и нефть, которая используется для электрогенерации,

– утверждает Луиз Диксон, аналитик Rystad Energy.