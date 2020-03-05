Цены на нефть: стоимость Brent и WTI резко увеличилась перед заседанием ОПЕК

В четверг, 5 марта, увеличились цены на нефть. Причиной такого роста стала встреча ОПЕК с партнерами в ходе которой участники организации должны договориться о сокращении объемов добычи нефти для поддержания рынка.

Рост цен нефти подтверждают данные биржевых торгов на сайте Investing.com, сообщает Укринформ.

Читайте также: Сырьевые рынки в условиях коронавируса: спрос на нефть рекордно снизился

Как изменились цены на нефть накануне встречи ОПЕК

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличились на 1,41% (0,72 доллара) до 51,85 доллара за баррель.

Стоит отметить, что в среду, 4 марта, стоимость нефти Brent снизилась на 1,41% (0,73 доллара), и на момент закрытия торгов находилась на уровне 51,13 доллара за баррель.

Относительно нефти марки WTI, то ее цена выросла на 1,24% (0,58 доллара), достигнув 47,36 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость нефти WTI снизилась на 0,85% (0,4 доллара) и составила 46,78 доллара за баррель.



Интересно: Как коронавирус повлияет на мировую экономику и рынок акций: три сценария развития событий

Цены на нефть стремительно выросли: в чем причина

Стоимость сырья была поддержана, вопреки ожиданиям, ростом коммерческих запасов сырой нефти в США. В результате снизилась обеспокоенность относительно избыточного предложения Китая – крупнейшего в мире потребителя нефти.

По данным Управления энергетической информации, коммерческие запасы сырой нефти в США поднялись на 0,785 млн барр. на прошлой неделе. Ранее эксперты прогнозировали рост этого показателя на 2,644 млн барр.