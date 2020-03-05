Цены на нефть: стоимость Brent и WTI резко увеличилась перед заседанием ОПЕК
В четверг, 5 марта, увеличились цены на нефть. Причиной такого роста стала встреча ОПЕК с партнерами в ходе которой участники организации должны договориться о сокращении объемов добычи нефти для поддержания рынка.
Рост цен нефти подтверждают данные биржевых торгов на сайте Investing.com, сообщает Укринформ.
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Как изменились цены на нефть накануне встречи ОПЕК
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличились на 1,41% (0,72 доллара) до 51,85 доллара за баррель.
Стоит отметить, что в среду, 4 марта, стоимость нефти Brent снизилась на 1,41% (0,73 доллара), и на момент закрытия торгов находилась на уровне 51,13 доллара за баррель.
Относительно нефти марки WTI, то ее цена выросла на 1,24% (0,58 доллара), достигнув 47,36 доллара за баррель.
По итогам предыдущих торгов стоимость нефти WTI снизилась на 0,85% (0,4 доллара) и составила 46,78 доллара за баррель.
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Цены на нефть стремительно выросли: в чем причина
Стоимость сырья была поддержана, вопреки ожиданиям, ростом коммерческих запасов сырой нефти в США. В результате снизилась обеспокоенность относительно избыточного предложения Китая – крупнейшего в мире потребителя нефти.
По данным Управления энергетической информации, коммерческие запасы сырой нефти в США поднялись на 0,785 млн барр. на прошлой неделе. Ранее эксперты прогнозировали рост этого показателя на 2,644 млн барр.
Аналитик рынка в CMC Markets Маргарет Янг заявила, что для поддержания цен на нефть стоит ограничить производство продукта.
Рынок также ждет от ОПЕК+ ощутимого сокращения производства, так как Covid-19 значительно повлиял на мировой спрос на энергоносители,
– отметила Янг.
Официальная встреча министров ОПЕК состоится позже, в четверг, 5 марта. В пятницу, 6 марта, запланировано заседание группы ОПЕК +.
ОПЕК – что известно об организации? Организация стран-экспортеров нефти, в которую входят государства, чья экономика зависит от доходов с экспорта нефти. Основная цель организации – координация и унификация нефтяной политики стран-членов организации с тем, чтобы обеспечить справедливые и стабильные цены на нефть на мировом рынке, эффективные экономически обоснованные и регулярное поставки нефти странам-потребителям, а также обеспечить инвесторам, которые вложили свой капитал в развитие нефтедобывающей отрасли, справедливую доходность вложений.
В состав ОПЕК входят: Алжир, Ангола, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Саудовская Аравия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла.
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