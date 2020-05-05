Цены на нефть уверенно растут: Brent близка к 30 долларов за баррель

Во вторник, 5 мая, цены на нефть начали расти. Инвесторы надеются, что спрос на сырье вырастет, как только будут сняты ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

На стоимость нефти также повлияла информацию компании Genscape о росте запасов сырья в Кушинге (штат Оклахома, США), где расположен крупнейший в мире терминал для хранения нефти, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, они поднялись на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные в среду, 6 мая, продемонстрируют аналогичное значение, это будет наименьшим приростом запасов с середины марта.

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Как изменились цены на нефть по состоянию на 5 мая:

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 28,26 доллара за баррель . Таким образом, стоимость нефти этой марки поднялась на 3,9% (1,06 доллара) по сравнению с показателем, установленным на момент закрытия предыдущей сессии торгов. Напомним, по результатам торгов в понедельник, 4 мая, июльские фьючерсы выросли на 2,9% (0,76 доллара) – до 27,2 доллара за баррель.

на лондонской бирже ICE Futures составляет . Таким образом, стоимость нефти этой марки поднялась на 3,9% (1,06 доллара) по сравнению с показателем, установленным на момент закрытия предыдущей сессии торгов. Напомним, по результатам торгов в понедельник, 4 мая, июльские фьючерсы выросли на 2,9% (0,76 доллара) – до 27,2 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть WTI в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже подорожали на 6,03% (1,23 доллара), достигнув 21,62 доллара за баррель. На момент закрытия предыдущей сессии торгов цена американской нефти составляла 20,39 доллара за баррель.

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Коротко о последних событиях на рынке нефти

Для восстановления спроса на сырье потребуется время. Однако этому может помешать напряженная ситуация в отношениях между США и Китаем.

Напомним, Соединенные Штаты хотят установить таможенную пошлину на китайские товары и так наказать КНР за сокрытие реальных данных о начале вспышки коронавируса.

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По мнению экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли, рынок нефти уже пережил худший период. Однако, по его словам, цены на сырье все еще не имеют мощного драйвера для роста.