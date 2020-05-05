Цены на нефть уверенно растут: Brent близка к 30 долларов за баррель
Во вторник, 5 мая, цены на нефть начали расти. Инвесторы надеются, что спрос на сырье вырастет, как только будут сняты ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.
На стоимость нефти также повлияла информацию компании Genscape о росте запасов сырья в Кушинге (штат Оклахома, США), где расположен крупнейший в мире терминал для хранения нефти, сообщает Интерфакс-Украина.
В частности, они поднялись на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные в среду, 6 мая, продемонстрируют аналогичное значение, это будет наименьшим приростом запасов с середины марта.
Актуально: Что будет с ценами на нефть: аналитики Goldman Sachs прогнозируют рост в три этапа
Как изменились цены на нефть по состоянию на 5 мая:
- Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 28,26 доллара за баррель. Таким образом, стоимость нефти этой марки поднялась на 3,9% (1,06 доллара) по сравнению с показателем, установленным на момент закрытия предыдущей сессии торгов. Напомним, по результатам торгов в понедельник, 4 мая, июльские фьючерсы выросли на 2,9% (0,76 доллара) – до 27,2 доллара за баррель.
- Июньские фьючерсы на нефть WTI в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже подорожали на 6,03% (1,23 доллара), достигнув 21,62 доллара за баррель. На момент закрытия предыдущей сессии торгов цена американской нефти составляла 20,39 доллара за баррель.
Последствия обвала цен на нефть: Нефтяные компании откладывают сделки и сокращают дивиденды из-за нестабильности на рынках
Коротко о последних событиях на рынке нефти
Для восстановления спроса на сырье потребуется время. Однако этому может помешать напряженная ситуация в отношениях между США и Китаем.
Напомним, Соединенные Штаты хотят установить таможенную пошлину на китайские товары и так наказать КНР за сокрытие реальных данных о начале вспышки коронавируса.
По теме: Цены на нефть падают: рынки ожидают восстановления торговой войны между США и Китаем
По мнению экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли, рынок нефти уже пережил худший период. Однако, по его словам, цены на сырье все еще не имеют мощного драйвера для роста.
-
Инвестиции в биотех: что надо знать об акциях мировых производителей вакцины против коронавируса15 апреля , 20:53
-
Цена нефти Brent выросла сразу на 10%: обзор ситуации на рынке и прогнозы аналитиков30 апреля , 12:11
-
Акции Tesla резко подешевели из-за сообщения Илона Маска в Twitter: подробности2 мая , 09:54