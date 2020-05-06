Цены на нефть вырастут до 100 долларов, а инвестировать в авиабизнес все еще выгодно: прогноз

Египетский бизнесмен-миллиардер Нагиб Савирис заявил, что продолжит покупать акции авиакомпаний, несмотря на решение Уоррена Баффета продать ценные бумаги всех авиаперевозчиков, которым владела его компания Berkshire Hathaway. Также он считает, что цена нефти возрастет до 100 долларов за баррель через 18 месяцев.

Савирис, генеральный директор Orascom Investment Holding, заявил, что он считает перспективными не только авиакомпании, но и сферу туризма, гостиничный бизнес и интернет-индустрию, пишет CNBC.

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Во время каждого кризиса следует искать приоритеты. Если взять на себя основную часть долга, то можно купить авиакомпанию и за 1 доллар,

– утверждает египетский миллиардер.

Акции американских авиакомпаний в этом году снизились в цене, когда спрос на авиаперевозки опустился почти до нуля. В частности, этот показатель упал на 95% из-за пандемии коронавируса.

Также Савирис заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом о стремлении администрации восстановить экономику США.

Следует отметить, что американский фондовый рынок во вторник, 5 мая, вырос на фоне ожиданий, что экономика США может начать восстанавливаться. По словам Савириса, это "один из немногих разов", когда решение Трампа (запустить экономику) правильное.

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Они могут не найти лекарства и вакцину вообще. Поэтому, как долго наши дома будут для нас тюрьмой?

– подчеркнул миллиардер.

Нефть по 100 долларов за баррель

По мнению Нагиба Савириса, ценовая война между лидером ОПЕК Саудовской Аравией и Россией – "продуманная" попытка убить промышленность сланцевой нефти США.

Напомним, в марте ОПЕК и другие крупные нефтедобывающие страны не смогли достичь соглашения касательно сокращения объемов добычи, чтобы таким образом сдержать экономический спад. Цены на нефть достигли 18-летних минимумов, прежде чем представители альянса и их партнеры договорились о сокращении добычи сырья на рекордные 9,7 миллиона долларов в течение мая-июня.

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На вопрос, не опустились бы цены на нефть до таких рекордно низких значений, если бы ОПЕК+ смогла договориться еще в марте, Савирис ответил, что стоимость сырья снизилась бы в любом случае. Это произошло бы в результате снижения спроса на нефть, говорит миллиардер. В то же время, Савирис отметил, что если бы стороны договорились бы о сокращении нефтедобычи в марте, цены на нефть не достигли бы столь низкого уровня.

Я думаю, что здесь все было заранее рассчитано. Я думаю, что они знали, что это произойдет (снижение цен на нефть – ред.), И все равно хотели чтобы это произошло. Ведь убив конкурента, цена нефти возрастет до более 50 или 60 долларов. Я верю в то, что через 18 месяцев цена нефти составит 100 долларов за баррель,

– заявил Савирис.

Сегодня цены на нефть уверенно растут. В частности, Brent превысила 30 долларов за баррель, а WTI почти достигла 25 долларов за баррель.