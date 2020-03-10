Цены на нефть выросли после масштабного обвала: что прогнозируют аналитики

Во вторник, 10 марта, цены на нефть несколько выросли после вчерашнего рекордного падения. Фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 7%, достигнув почти 37 долларов за баррель.

По состоянию на 8:25 по киевскому времени, стоимость нефти Brent составляла 36,87 доллара за баррель, а нефть WTI торговалась на уровне 33,27 доллара за баррель. Об этом сообщает Лига.Бизнес со ссылкой на данные Investing.com.

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По результатам предыдущих торгов, цена на нефть Brent составила 34,36 доллара, а на WTI – 31,13 доллара.

Аналитики отмечают, что стабилизация на рынке нефти может быть временной. Если Саудовская Аравия решит увеличить объемы добычи сырья, тогда, возможно, цены снова обвалятся.

По словам аналитиков Citigroup, стоимость нефти может снова достичь отметки ниже 30 долларов.



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Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирола утверждает, что нынешняя ситуация на рынке нефти не имеет прецедентов в истории этой отрасли.

Резкое снижение цен на нефть может стать и выгодным для ряда стран, отметили аналитики.

Напомним, в понедельник, 9 марта, стоимость нефти снизилась до 27 долларов за баррель, что стало самым большим падением с 1991 года. Резкое падение цен нефти произошло вследствие распада союза между Россией и Саудовской Аравией после встречи ОПЕК, состоявшейся в Вене в пятницу, 6 марта.

Рынок лихорадило в течение предыдущей недели: