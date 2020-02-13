Черногория начала предоставлять гражданство в обмен на инвестиции

Черногория предоставила первое гражданство по государственной программе в обмен на инвестиции в недвижимость страны.

Правительство Черногории одобрило первую заявку на получение гражданства за инвестиции 11 февраля. Гражданство получили инвестор из Египта и его семья. Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на компанию Henley & Partners.

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Инвестор из Египта подал заявку три месяца назад. В течение этого времени ее рассматривали.

Чтобы получить гражданство нужно инвестировать в одобрены государством проекты недвижимости. Таких пока несколько, но правительство Черногории планирует расширять программу и добавлять новые проекты.

Программа по предоставлению гражданства начала действовать в октябре 2019 Ожидается, что в течение двух лет Черногория предоставит гражданство 2 тысячам инвесторов и их семьям.

Власти Черногории планирует таким образом привлечь 4,8 миллиардов долларов в государственный бюджет.

Желающих получить гражданство инвесторов проверяют на благонадежность. Гражданство также предоставляется другим членам семьи. Дети инвестора получают гражданство по достижении восемнадцатилетия.

Как получить гражданство?

Чтобы получить гражданство, инвестор должен сделать инвестицию в размере от 250 до 450 тысяч евро.

Инвестиции в центральные и северные регионы – 250 000 евро;

Инвестиции в прибрежные территории и Подгорица – 450 000 евро.

Дополнительно нужно оплатить 100 тысяч евро в благотворительный государственный фонд, а также государственную пошлину.

Что дает паспорт Черногории?Будучи гражданином Черногории можно поехать без визы в 124 страны мира, включая Шенгенскую зону. Черногория не входит в состав ЕС, но является официальной страной-кандидатом для вступления, а также членом НАТО. Это страна с населения 620 000 на юге Европы, которую омывает Средиземное море.

Черногория – не единственная страна, которая по сути продает свое гражданство. За инвестицию можно получить гражданство в Молдове, Кипре, Латвии, Португалии, Австрии, Турции, Мальте, странах Карибского бассейна и других.



Черногория на карте мира​ / Wikimedia Commons