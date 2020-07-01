Количество миллиардеров рекордно выросло в 2019 году: где живут самые богатые люди мира
Количество миллиардеров в мире и общий объем их состояния в 2019 году достигли рекордных показателей по сравнению с 2018 годом, когда эти показатели, напротив, опустились.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные аналитической компании Wealth-X, которая представила так называемую "Перепись миллиардеров".
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Число миллиардеров и их состояние: последние данные
- В 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров. Это на 221 (8,5%) больше, чем в 2018 году.
- Общий объем состояния миллиардеров увеличился на 10,3% в расчете на год и достиг 9,4 триллиона долларов.
- В 2018 году количество миллиардеров в мире снизилось на 5,4%, а общая сумма их состояний опустилась на 7%, о чем свидетельствуют данные Wealth-X.
Почему выросло количество миллиардеров в мире?Рост числа самых богатых людей мира, несмотря на снижение темпов роста экономики, сложную геополитическую ситуацию (тут стоит упомянуть торговую войну между США и Китаем, Brexit), произошло благодаря общей положительной динамике финансовых рынков.
Количество миллиардеров по регионам
В 2019 году в Северной Америке насчитывалось 834 миллиардера, что на 11,2% больше, чем годом ранее. Общий размер их состояния составлял 3,5 триллиона долларов – на 13,8% больше, чем в 2018 году.
Количество миллиардеров в Азии в 2019 году составило 758 человек, что на 12% больше, чем в 2018 году. Общий объем состояния – 2,4 триллиона долларов – рост на 11%.
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Среди стран лидерами по количеству миллиардеров в 2019 году являются США (788 человек) и Китай (342 человека). К другим городам-лидерам относятся:
- Нью-Йорк: 113 миллиардеров.
- Гонконг: 96 человек.
- Сан-Франциско: 77 человек.
- Пекин: 57 миллиардеров.
Как пандемия в 2020 году повлияет на количество и состояние миллиардеров
В исследовании Wealth-X также проанализировано состояние миллиардеров в 2020 году с учетом пандемии коронавируса и его негативных последствий для мировой экономики и фондовых рынков.
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