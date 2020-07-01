Количество миллиардеров в мире и общий объем их состояния в 2019 году достигли рекордных показателей по сравнению с 2018 годом, когда эти показатели, напротив, опустились.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные аналитической компании Wealth-X, которая представила так называемую "Перепись миллиардеров".

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Число миллиардеров и их состояние: последние данные

В 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров . Это на 221 (8,5%) больше, чем в 2018 году.

. Это на 221 (8,5%) больше, чем в 2018 году. Общий объем состояния миллиардеров увеличился на 10,3% в расчете на год и достиг 9,4 триллиона долларов .

. В 2018 году количество миллиардеров в мире снизилось на 5,4%, а общая сумма их состояний опустилась на 7%, о чем свидетельствуют данные Wealth-X.

Почему выросло количество миллиардеров в мире? Рост числа самых богатых людей мира, несмотря на снижение темпов роста экономики, сложную геополитическую ситуацию (тут стоит упомянуть торговую войну между США и Китаем, Brexit), произошло благодаря общей положительной динамике финансовых рынков.

Количество миллиардеров по регионам

В 2019 году в Северной Америке насчитывалось 834 миллиардера, что на 11,2% больше, чем годом ранее. Общий размер их состояния составлял 3,5 триллиона долларов – на 13,8% больше, чем в 2018 году.

Количество миллиардеров в Азии в 2019 году составило 758 человек, что на 12% больше, чем в 2018 году. Общий объем состояния – 2,4 триллиона долларов – рост на 11%.

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Среди стран лидерами по количеству миллиардеров в 2019 году являются США (788 человек) и Китай (342 человека). К другим городам-лидерам относятся:

Нью-Йорк: 113 миллиардеров.

Гонконг: 96 человек.

Сан-Франциско: 77 человек.

Пекин: 57 миллиардеров.

Как пандемия в 2020 году повлияет на количество и состояние миллиардеров

В исследовании Wealth-X также проанализировано состояние миллиардеров в 2020 году с учетом пандемии коронавируса и его негативных последствий для мировой экономики и фондовых рынков.

По данным аналитиков, ряд сфер экономики – автомобильная, аэрокосмическая, оборонная – фиксируют снижение и количества миллиардеров, и их состояния в течение первых пяти месяцев этого года. Однако в индустриях страхования и здравоохранения, наоборот, эти показатели растут.